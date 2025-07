Se siete appassionati del mondo dei mostriciattoli tascabili e state aspettando di acquistare la nuova console di casa Nintendo, questa è l'occasione giusta per voi. Su Amazon è già disponibile in preordine il nuovo bundle Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition al prezzo di 509€, con uscita fissata per il 16 ottobre 2025. Si tratta di un'edizione limitata destinata a diventare un oggetto da collezione.

Bundle Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle esclusivo include la nuova Nintendo Switch 2 e una copia digitale di Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition, arricchita da risoluzione e frame rate migliorati per offrire un'esperienza di gioco fluida e spettacolare. Ambientato nella vibrante città di Luminopoli, il gioco promette di rivoluzionare la serie grazie a lotte in tempo reale, il ritorno delle amate megaevoluzioni e nuove modalità come la Royale ZA, disponibile solo durante le ore notturne.

La console Nintendo Switch 2 si distingue per una serie di innovazioni tecniche: schermo LCD da 7,9 pollici, risoluzione in 4K in modalità dock, fino a 120 fps, chat vocale integrata, controller Joy-Con magnetici utilizzabili anche come mouse, audio spaziale 3D, memoria da 256 GB espandibile e pieno supporto alla retrocompatibilità con i titoli della precedente generazione.

Un pacchetto perfetto sia per chi desidera entrare nel mondo Nintendo per la prima volta, sia per i fan storici che vogliono vivere l'esperienza di Leggende Pokémon: Z-A al massimo delle potenzialità. La disponibilità limitata rende questo bundle particolarmente appetibile anche per i collezionisti.

Vi consigliamo di prenotare subito il bundle su Amazon per assicurarvi di riceverlo al day one e non rischiare di trovarlo esaurito. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato al preorder di Leggende Pokémon Z-A per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon