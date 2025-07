Oblivion Remastered si conferma un incredibile successo per Microsoft e Bethesda, confermando come il quarto capitolo della saga di The Elder Scrolls abbia ormai conquistato i cuori di tutti i giocatori, attirando anche un pubblico più moderno.

Come segnalato da WGB, Bethesda ha confermato sui propri canali social che l'edizione rimasterizzata di Oblivion ha superato 9 milioni di giocatori: un numero semplicemente impressionante, considerando che il titolo sviluppato da Virtuos è uscito soltanto lo scorso 22 aprile.

Un traguardo che è stato celebrato con un post scherzoso e che raffigura il Fan Adorante più amato e odiato allo stesso tempo della storia dei videogiochi:

La popolarità di questo capitolo non è assolutamente in discussione, ma bisogna anche sottolineare che c'è una precisa distinzione da non ignorare: Bethesda nel suo comunicato ha parlato solo di "giocatori", non di copie vendute vere e proprie.

Questo perché Oblivion Remastered è stato reso disponibile fin dal day-one su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): è plausibile dunque immaginare che la maggior parte dei suoi utenti abbiano semplicemente deciso di provare "gratis" l'edizione rimasterizzata, senza spendere un centesimo in più.

Microsoft, proprietaria di Bethesda, ha adottato da tempo la strategia comunicativa di diffondere esclusivamente dati sui giocatori totali, tralasciando deliberatamente le cifre relative alle vendite effettive.

Tuttavia, questo non significa che comunque nessuno abbia acquistato Oblivion Remastered: il titolo ambientato a Cyrodiil si è infatti classificato alle posizioni più elevate delle classifiche di vendita su PlayStation Store e Steam, confermando un forte interesse del pubblico a prescindere dalle strategie di pubblicazione.

Le analisi condotte da Alinea Analytics offrono uno spaccato più preciso delle performance commerciali, almeno per quanto riguarda la piattaforma Steam: i dati suggeriscono che su PC il titolo abbia venduto almeno 2 milioni di copie, una cifra significativa che testimonia l'appetito del pubblico per esperienze RPG di alta qualità.

Dietro i festeggiamenti per il traguardo raggiunto si nasconde però una realtà più amara, dato che proprio negli scorsi giorni Virtuous, lo studio di sviluppo responsabile della rimasterizzazione, ha subito una pesante ondata di licenziamenti.

Un paradosso con cui ormai l'industria videoludica deve fare continuamente i conti: neanche un successo videoludico come Oblivion Remastered può salvare gli sviluppatori da potenziali licenziamenti.