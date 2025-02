Mouse Asus a soli 28€: ultraleggero per prestazioni di gioco top!

Il mouse Asus TUF Gaming M4 Air è in offerta su Amazon a soli 27,86€ invece di 33,99€, con uno sconto del 18%! Ultraleggero con soli 47 grammi, vi conquisterà con il suo sensore ottico da 16.000 DPI per movimenti rapidi e precisi. La resistenza all'acqua IPX6 e il rivestimento antibatterico vi garantiranno sessioni di gioco prolungate senza preoccupazioni. I sei pulsanti programmabili e il design ergonomico lo rendono un alleato perfetto per ogni tipo di gioco.

Mouse Asus TUF Gaming M4 Air, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Asus TUF Gaming M4 Air è l'alleato perfetto per i gamer che cercano prestazioni senza compromessi. Con un peso di soli 47 grammi e il design Air Shell ultraleggero, è consigliato a chi trascorre lunghe ore in sessioni di gioco competitive dove velocità e precisione fanno la differenza. Il sensore da 16.000 DPI che traccia fino a 400 pollici al secondo garantisce una risposta impeccabile, mentre i sei pulsanti programmabili soddisfano l'esigenza di personalizzazione.

Per chi è attento all'igiene, questo mouse offre caratteristiche uniche: il rivestimento IPX6 protegge il dispositivo da umidità e sudore, mentre l'Antibacterial Guard inibisce la crescita dei batteri del 99% in 24 ore, mantenendo la superficie igienizzata. I piedini in PTFE puro e il cavo Paracord flessibile assicurano movimenti fluidi e precisi, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un mouse che può resistere all'intensità del gioco quotidiano senza perdere in performance.

A soli 27,86€ invece di 33,99€, il mouse Asus TUF Gaming M4 Air rappresenta un'ottima occasione per migliorare la vostra postazione gaming. La combinazione di leggerezza, precisione, durabilità e personalizzazione lo rende perfetto per ogni tipo di giocatore. Se cercate un mouse affidabile che può accompagnarvi in lunghe sessioni di gioco senza compromessi, questa è la scelta giusta al prezzo giusto.

Vedi offerta su Amazon