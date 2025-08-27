Su Amazon trovate in offerta il pre-order di Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition per PS5 a 69,90€ invece di 79,99€, con uno sconto del 13%. Questa edizione vi permetterà di rivivere le origini di Snake negli anni '60 della Guerra Fredda, con grafica rinnovata e gameplay stealth coinvolgente nella giungla. L'uscita ufficiale è prevista per domani 28 agosto e la prenotazione garantisce il prezzo minimo garantito.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition è perfetto per i veterani della saga che desiderano rivivere le origini di Snake con una veste grafica completamente rinnovata, e per i nuovi giocatori curiosi di scoprire uno dei capitoli più acclamati della serie. Vi conquisterà se amate i giochi stealth d'azione che richiedono strategia, pazienza e abilità tattiche, dove ogni movimento deve essere calcolato per sopravvivere nella giungla ostile degli anni '60.

Il gioco offre una grafica completamente rinnovata, audio migliorato e gameplay stealth evoluto. Vi troverete nei panni di Snake, infiltrandovi nella giungla sovietica per impedire lo sviluppo di un'arma di distruzione di massa. Il gameplay combina sopravvivenza, mimetismo e combattimento tattico in un ambiente ostile pieno di trappole naturali.

Con uno sconto del 13% dal prezzo originale di 79,99€, questa Day One Edition a 69,90€ rappresenta un'occasione imperdibile per i fan della serie e i nuovi giocatori. La prenotazione garantisce il prezzo minimo e l'accesso ai contenuti esclusivi della prima tiratura. Considerando che si tratta del remake di uno dei titoli più acclamati della saga Metal Gear, con grafica next-gen e gameplay migliorato, vi consigliamo questo acquisto per vivere una delle storie più iconiche del gaming moderno.

