Santa Monica Studio sembra aver lasciato una traccia significativa delle proprie intenzioni attraverso un nuovo annuncio di lavoro, che avrebbe già anticipato un nuovo capitolo di God of War in arrivo.

Come segnalato da Game Rant, lo studio è attualmente alla ricerca di un Senior Combat Designer, ma tra i requisiti ne emerogno alcuni molto particolari, ovvero avere già esperienza con le meccaniche di God of War Ragnarok (che trovate in sconto su Amazon) e del suo predecessore.

Un indizio che suggerisce che lo sviluppo del prossimo capitolo della celebre franchise sia già in corso, nonostante l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo.

L'annuncio pubblicato sulla pagina Greenhouse di Sony offre un contratto a tempo determinato su un progetto non specificato, con la responsabilità di progettare e implementare nemici e boss: il ruolo prevede collaborazione diretta con i team di animazione e arte di Sony, oltre alla necessità di ricevere indicazioni da altri designer quando richiesto.

La presenza di ulteriori posizioni aperte presso Santa Monica Studio, inclusi ruoli per artisti e contractor per il controllo qualità, suggerisce che il prossimo titolo principale di God of War si trovi ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, motivo per il quale i fan non dovrebbero attendersi annunci in tempi brevi.

Nonostante Santa Monica Studio non abbia fornito comunicazioni ufficiali sui propri progetti futuri, il fatto che l'offerta di lavoro evidenzi specificatamente i sistemi di combattimento di entrambi i titoli della saga norrena potrebbe essere un segnale della volontà di mantenere continuità con le meccaniche che hanno reso celebri questi capitoli.

Resta da vedere quando lo studio deciderà di condividere dettagli concreti sui propri piani, ma gli indizi suggeriscono che l'universo di God of War continuerà a espandersi nei prossimi anni: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Mentre nessun nuovo God of War è attualmente previsto per il 2025, negli scorsi mesi sono circolate voci su un presunto spin-off che dovrebbe riportare i giocatori alle origini greche di Kratos, che potrebbe avere Deimos come protagonista principale.

Al momento non è però arrivata alcuna conferma ufficiale in merito, anche se l'annuncio non dovrebbe riguardare questo progetto che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato affidato a uno studio esterno.

L'interesse mediatico attorno alla franchise rimane elevato anche grazie alla produzione in corso della serie TV Amazon dedicata a Kratos: il regista ha già svelato il numero di puntate per la prima stagione.