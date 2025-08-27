L'universo di Lara Croft potrebbe presto arricchirsi di un'altra collezione rimasterizzata, dopo il successo commerciale delle raccolte dedicate ai primi sei episodi della saga: l'account ufficiale X (ex Twitter) del franchise ha infatti iniziato a pubblicare contenuti che fanno riferimento alla trilogia Legend, alimentando le speculazioni di una possibile rimasterizzazione di questi tre titoli iconici.

Come segnalato da My Nintendo News, l'account ufficiale ha iniziato a condividere frammenti e riferimenti specifici a questi capitoli, concentrandosi in particolar modo su dettagli e curiosità relativi a Underworld, ultimo capitolo di quella che potrebbe essere questa speciale raccolta.

Ricordiamo che l'ipotetica "Legend Trilogy" rimasterizzata includerebbe Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary e Tomb Raider: Underworld, tre episodi che hanno segnato una fase di rinnovamento per la serie tra il 2006 e il 2008.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Questi giochi rappresentarono il tentativo di Crystal Dynamics di modernizzare la formula classica di Tomb Raider, introducendo meccaniche di gioco più fluide e una narrazione cinematografica, pur mantenendo l'essenza esplorativa che aveva reso celebre il personaggio.

Il percorso verso questa possibile rimasterizzazione è stato tracciato dal successo delle due collezioni precedenti: Tomb Raider Trilogy I-III Remastered (che trovate su Amazon) e Tomb Raider IV-VI Remastered hanno dimostrato che esiste un mercato solido per i classici della serie, convincendo sia i fan di lunga data che una nuova generazione di giocatori.

Le vendite positive potrebbero avere evidentemente incoraggiato gli sviluppatori a considerare l'espansione di questa strategia commerciale, sempre ammesso naturalmente che queste ipotesi siano confermate. Per molti fan, il tempismo di questi post ripetuti a distanza di pochi giorni resta comunque sospetto: chissà che nelle prossime giornate non possano arrivare annunci ufficiali veri e propri.

Dal punto di vista temporale, ci sentiremmo di ipotizzare un'uscita a fine 2026 o nel 2027, con tempistiche che permetterebbero agli sviluppatori di rimasterizzare la trilogia mantenendo gli standard qualitativi viste nelle precedenti collezioni. La distanza temporale permetterebbe inoltre di capitalizzare sulla nostalgia senza cannibalizzare le vendite delle raccolte già disponibili.

Per il momento, devo comunque invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, dato che non è ancora arrivata alcuna comunicazione in merito: vi informeremo come sempre sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

In ogni caso, sono davvero troppi anni che aspettiamo un vero nuovo capitolo di Lara Croft: speriamo che ci sia ancora spazio per nuove avventure dell'eroina videoludica, dopo il successo delle raccolte rimasterizzate.