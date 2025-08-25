Il Meta Quest 3S da 256 GB vi aspetta su Amazon al minimo storico di 350,55€ invece di 369€. Questo rivoluzionario visore all-in-one vi permetterà di vivere la realtà mista fondendo oggetti digitali nel vostro spazio fisico. Con prestazioni grafiche doppie rispetto al Quest 2 e 256 GB di memoria, trasformerete ogni stanza nel vostro cinema personale. Include una prova gratuita di 3 mesi di Meta Horizon+ per accedere a un catalogo sempre aggiornato di giochi ed esperienze immersive.

Meta Quest 3S da 256 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Meta Quest 3S da 256 GB è perfetto per gli appassionati di tecnologia che desiderano esplorare il futuro dell'intrattenimento digitale. Vi soddisferà se cercate un dispositivo all-in-one che unisce realtà virtuale e mista, permettendovi di fondere elementi digitali nel vostro ambiente reale. È ideale per chi vuole trasformare ogni stanza in un cinema personale o desidera allenarsi virtualmente con la massima libertà di movimento grazie al design wireless.

Il Meta Quest 3S da 256 GB è un visore VR all-in-one che combina realtà virtuale e mista grazie al processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. Offre il doppio delle prestazioni grafiche rispetto al Quest 2, risoluzione HD e tracking hands-free per un'esperienza immersiva completa. Il design wireless garantisce libertà di movimento, mentre i 256 GB di storage permettono di installare numerosi giochi e applicazioni.

Al minimo storico di 350,55€ invece di 369€, il Meta Quest 3S rappresenta un'opportunità eccellente per entrare nel mondo della realtà virtuale e mista. Vi consigliamo questo acquisto perché offre tecnologie all'avanguardia, ampio spazio di archiviazione e include 3 mesi gratuiti di Meta Horizon+ con accesso a centinaia di contenuti. È perfetto sia per il gaming che per l'intrattenimento, con funzioni social e controlli parentali che lo rendono ideale per tutta la famiglia.

