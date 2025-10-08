Il Meta Quest 3S da 256 GB vi aspetta su Amazon con un'offerta imperdibile! Infatti, è passato da 439,99€ a soli 349,99€, permettendovi di risparmiare il 20%. Questo visore all-in-one vi permetterà di vivere esperienze immersive in realtà mista, trasformando ogni stanza nel vostro cinema personale. Con prestazioni grafiche doppie rispetto a Quest 2 e la libertà del design wireless, potrete godervi giochi più fluidi e dettagliati. Include una prova gratuita di 3 mesi di Meta Horizon+ per accedere a un catalogo sempre aggiornato di contenuti esclusivi.
Meta Quest 3S da 256GB, chi dovrebbe acquistarlo?
Meta Quest 3S da 256 GB è perfetto per chi desidera entrare nel mondo della realtà virtuale e mista senza compromessi. Si rivolge agli appassionati di gaming che vogliono vivere esperienze immersive di alta qualità, agli amanti del cinema che desiderano trasformare ogni ambiente nel proprio cinema personale, e alle famiglie che cercano un dispositivo versatile per il divertimento condiviso. Grazie al controllo parentale integrato e la possibilità di gestire più account, soddisfa anche le esigenze di sicurezza dei genitori.
Meta Quest 3S da 256 GB è un visore VR/AR all-in-one di ultima generazione che utilizza il processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 per garantire prestazioni grafiche superiori. Dotato di 256 GB di memoria interna, vi permette di archiviare più giochi ed esperienze. Il design wireless e i controller Touch Plus vi assicurano libertà di movimento totale, mentre la tecnologia di realtà mista integra elementi virtuali nel vostro ambiente reale con risoluzione ad alta definizione.
Attualmente disponibile a 349,99€ invece di 439,99€, Meta Quest 3S rappresenta un'opportunità eccezionale per entrare nel mondo della realtà virtuale e mista. Con la prova gratuita di 3 mesi di Meta Horizon+ inclusa, avrete accesso immediato a un vasto catalogo di giochi sempre aggiornato. Vi consigliamo questo acquisto perché offre tecnologie all'avanguardia a un prezzo competitivo, garantendovi esperienze immersive uniche e la possibilità di condividere il divertimento con tutta la famiglia in modo sicuro.