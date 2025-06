Mafia Terra Madre è disponibile in preorder su Instant Gaming a 37,99€ invece di 50€, con uno sconto del 24%. Vi immergerete nella Sicilia di inizio Novecento nei panni di Enzo Favara, determinato a entrare nel clan dei Torrisi. Questa avvincente storia criminale combina azione in terza persona e realismo cinematografico tipico della serie Mafia. L'uscita è prevista per l'8 agosto e se il prezzo dovesse calare prima del lancio, vi verrà rimborsata la differenza.

Mafia Terra Madre per PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Mafia Terra Madre è il titolo perfetto per gli appassionati della serie Mafia e per chi cerca un'esperienza narrativa cinematografica di alta qualità. Il gioco si rivolge principalmente ai fan dei titoli d'azione in terza persona che apprezzano storie mature e complesse, ambientate in contesti storici accuratamente ricostruiti. Con la sua rappresentazione della Sicilia di inizio Novecento, catturerà l'attenzione di chi ama i racconti noir e le atmosfere crime, offrendo un'immersione totale nel mondo della criminalità organizzata.

Vestirete i panni di Enzo Favara, determinato a entrare nel clan criminale dei Torrisi dopo un'infanzia difficile. Il gameplay combina azione e narrazione cinematografica, caratteristiche distintive della serie Mafia, con ambientazioni storiche autentiche dove vi muoverete tra campagne, faide familiari e il mondo spietato di Cosa Nostra.

Mafia Terra Madre è disponibile in preorder su Instant Gaming a 37,99€ invece di 50€, con uno sconto del 24%. L'uscita è prevista per l'8 agosto e se il prezzo dovesse calare prima del lancio, vi verrà rimborsata la differenza. Vi consigliamo l'acquisto per vivere le origini della celebre saga Mafia, con una storia avvincente che esplora il mondo criminale siciliano, il tutto con il realismo cinematografico che ha reso famosa la serie.

Vedi offerta su Instant Gaming