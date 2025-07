Liyue, con la sua bellezza senza tempo, le tradizioni millenarie e i mercati vivaci, è uno degli angoli più affascinanti di Teyvat. Per i fan di Genshin Impact, immergersi in questa regione significa vivere un’esperienza ricca di storia, leggende e paesaggi mozzafiato. Ora, grazie alla collaborazione ufficiale tra Secretlab e HoYoverse, puoi portare un pezzo di Liyue direttamente nella tua stanza da gioco con la nuova Secretlab Genshin Impact Liyue Collection.

Sedie da gaming e scrivanie: un design che unisce estetica e comfort

La collezione presenta sedie da gaming e scrivanie regolabili in altezza, progettate per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni davanti al PC, senza rinunciare a uno stile unico ispirato a Liyue. Ogni elemento è rifinito con materiali di alta qualità, tra cui la pregiata similpelle ibrida Secretlab NEO, che unisce durata, traspirabilità e una sensazione di morbidezza al tatto.

Puoi scegliere la Secretlab TITAN Evo Genshin Impact Xiao Edition: una sedia ergonomica che offre supporto costante, pensata per chi vuole rimanere di guardia anche nelle ore più buie. Oppure, per chi ama la saggezza e la forza che tengono viva la prosperità della regione, c’è la Secretlab TITAN Evo Genshin Impact Ningguang Edition, con dettagli raffinati e un design che celebra l’eleganza della “Regina di Liyue”.

Non solo sedie e scrivanie: la collezione include anche una serie di accessori esclusivi, tutti con licenza ufficiale HoYoverse, pensati per personalizzare ulteriormente il tuo setup. Dagli adesivi che ritraggono i personaggi più amati, agli sfondi digitali per cellulare e computer, ogni dettaglio è curato per regalarti un’immersione totale nel mondo di Secretlab Genshin Impact.

