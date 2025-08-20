Se sei un appassionato di gaming e cerchi una soluzione portatile senza compromessi, Lenovo Legion Go S potrebbe essere la scelta perfetta. Questa console da gioco portatile, simile a un laptop compatto, combina prestazioni elevate, un display di qualità e tutte le funzionalità di Windows 11 Home in un formato tascabile, ideale per chi vuole giocare ovunque. Oggi è disponibile su AliExpress a 486,05€, ma utilizzando il codice sconto di 60€ il prezzo scende a 426,05€. L’offerta è valida fino al 27 agosto, con codici sconto limitati e spedizione gratuita inclusa.

Lenovo Legion Go S, chi dovrebbe acquistarla?

Al cuore della Legion Go S troviamo il processore AMD Ryzen Z2 GO, con frequenze che vanno da 3,00 GHz fino a 4,30 GHz, capace di gestire senza problemi titoli AAA e software impegnativi. La grafica è affidata alla scheda AMD Radeon integrata, che assicura immagini fluide e dettagli nitidi anche durante le sessioni di gioco più intense. La memoria è di tutto rispetto: 16 GB di RAM garantiscono multitasking senza rallentamenti, mentre i 512 GB di archiviazione interna offrono spazio sufficiente per giochi, applicazioni e file multimediali.

Il display da 8 pollici (1920 x 1200) offre una resa visiva impressionante: colori vividi grazie al 100% sRGB, luminosità fino a 500 nit e refresh rate di 120 Hz per un gameplay estremamente fluido. Il touchscreen e i controlli L&R integrati completano l’esperienza, rendendo la Legion Go S perfetta sia per i giochi d’azione sia per quelli strategici. La console supporta Wi-Fi 6E 2x2 AX e Bluetooth 5.3, garantendo connessioni stabili e veloci, sia per il gioco online che per il trasferimento di dati. Il sistema operativo è Windows 11 Home 64-bit, il che significa accesso a tutte le app e i servizi del mondo PC senza rinunciare alla portabilità.

La Lenovo Legion Go S 2025 è una soluzione ideale per i gamer che non vogliono rinunciare a prestazioni elevate anche in mobilità. Compatta, potente e dotata di un display eccellente, rappresenta un’ottima combinazione tra console portatile e laptop da gioco, pronta a portare l’esperienza gaming ovunque tu vada. Oggi è disponibile su AliExpress a 486,05€, ma utilizzando il codice sconto di 60€ il prezzo scende a 426,05€. L’offerta è valida fino al 27 agosto con spedizione gratuita.

