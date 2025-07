Lenovo Legion Go S è ora disponibile su Amazon a soli 499€ invece di 562,89€, con uno sconto dell'11% grazie alle offerte del Prime Day!

Lenovo Legion Go S, chi dovrebbe acquistarla?

Lenovo Legion Go S rappresenta la scelta ideale per i gamer che desiderano una piattaforma potente e versatile, capace di offrire un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente ovunque vi troviate. Il cuore di questo dispositivo è l'esclusivo processore AMD Ryzen Z2 Go con architettura Zen 3, dotato di quattro core e otto thread, che garantisce un gameplay ultra-reattivo e prestazioni costanti anche nei titoli più esigenti.

Uno dei punti di forza di questa console è senza dubbio il display touch da 8 pollici FHD+ con risoluzione 1.920x1.200 pixel e refresh rate variabile fino a 120Hz. Questo pannello IPS offre colori vividi grazie alla copertura al 100% dello spazio colore sRGB e alla luminosità di 500 nit, per immagini nitide e dettagliate. La tecnologia di raffreddamento avanzata Legion ColdFront mantiene la temperatura sotto controllo, anche durante le sessioni più lunghe e intense.

Il design ergonomico e unibody, con superfici antiscivolo, garantisce una presa salda e confortevole, mentre i joystick a effetto Hall e il D-Pad Pivot assicurano un controllo di precisione in ogni situazione. Non manca una batteria da 55,5 Whr con supporto alla ricarica rapida Rapid Charge Pro, per prolungare le sessioni di gioco senza interruzioni.

Attualmente disponibile a soli 499€ grazie alle offerte del Prime Day, questa console da gaming rappresenta un investimento eccellente per chi desidera portare la propria esperienza di gioco a un nuovo livello. La combinazione di componenti all'avanguardia, schermo di alta qualità e prezzo promozionale la rende una scelta vincente per chiunque voglia entrare nel mondo del gaming portatile premium.

