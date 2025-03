Lenovo Legion Go CROLLA a 570€: è arrivato il momento di cambiare console!

Se siete alla ricerca di una console portatile potente e versatile, questa offerta su AliExpress potrebbe fare proprio al caso vostro. Infatti, Lenovo Legion Go è disponibile a soli 570,73€, applicando il coupon ASIT70 in fase di checkout, che garantisce uno sconto aggiuntivo di 70€ sul prezzo già scontato di 640,73€. Una promozione irripetibile per chi desidera il massimo delle prestazioni in mobilità.

NB: ricordatevi di attivare il coupon ASIT70 per ottenere uno sconto aggiuntivo di 70€ durante il checkout

Lenovo Legion Go, chi dovrebbe acquistarla?

Lenovo Legion Go rappresenta una vera rivoluzione nel mondo del gaming portatile, combinando un design curato con componenti hardware di livello superiore. Progettata per offrire un'esperienza di gioco fluida e immersiva, questa console si distingue per il suo sistema di raffreddamento avanzato, capace di mantenere temperature ottimali anche durante le sessioni più intense. Questo significa meno throttling termico e prestazioni sempre al top.

Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio la batteria da 49,2 Wh, che consente di giocare più a lungo senza dover cercare una presa di corrente. Inoltre, grazie allo slot per schede microSD, potete espandere facilmente la memoria disponibile e scaricare ancora più giochi, senza preoccuparvi dello spazio a disposizione.

Il livello di dettaglio e la fluidità grafica offerti dalla Lenovo Legion Go sono perfetti per chi vuole portare il proprio gaming ovunque, senza compromessi. Che siate in viaggio, sul divano o in pausa pranzo, questa console portatile vi permetterà di godere della vostra libreria di giochi con qualità e reattività paragonabili a quelle di un PC da gaming.

A soli 570,73€ su AliExpress, Lenovo Legion Go diventa una scelta incredibilmente conveniente per chi cerca prestazioni elevate, autonomia e portabilità. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.

