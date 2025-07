Il Kindle Paperwhite è ora disponibile su Amazon a 124,99€ invece di 137,99€ con il Prime Day. Questo e-reader vi offre il nuovo schermo antiriflesso da 7'' con cambio pagina più veloce del 25%, batteria che dura fino a 12 settimane e resistenza all'acqua. Perfetto per chi ama leggere ovunque, senza distrazioni da social media o notifiche. La tonalità dello schermo è regolabile da bianco ad ambra per una lettura confortevole in ogni condizione di luce.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Kindle Paperwhite (16 GB), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kindle Paperwhite è la scelta perfetta per gli amanti della lettura che desiderano un'esperienza di lettura superiore. Con il suo schermo da 7 pollici antiriflesso e la velocità di cambio pagina aumentata del 25%, vi offrirà un comfort visivo eccezionale. È ideale per chi legge spesso in viaggio, grazie al design ultrasottile e alla resistenza all'acqua che permette di stare in piscina o nella vasca da bagno senza preoccupazioni.

Dotato di 16 GB di memoria interna, offre una batteria che dura fino a 12 settimane con ricarica USB-C. Il dispositivo è resistente e permette di regolare la tonalità dello schermo da bianco ad ambra per una lettura ottimale in ogni condizione di luce. Un mondo di letture a portata di click: accedi a milioni di titoli nel Kindle Store e, con Kindle Unlimited, scopri ancora più contenuti sempre disponibili quando vuoi.

Iscriviti ad Amazon Prime

Il Kindle Paperwhite rappresenta l'evoluzione perfetta per gli amanti della lettura digitale. Con il prezzo scontato da 137,99€ a 124,99€, vi offre prestazioni superiori, autonomia eccezionale e un display più grande e luminoso. La resistenza all'acqua e l'assenza di distrazioni lo rendono il compagno ideale per ogni momento di lettura. Consigliamo questo acquisto per chi cerca qualità, comodità e accesso illimitato a milioni di libri.

Vedi offerta su Amazon