Le offerte da non farsi scappare: Nintendo Switch OLED a 231€!

AliExpress festeggia il 15esimo anniversario con tante offerte. E una di questa è la Nintendo Switch OLED, disponibile a soli 231,52€. Potrete godervi i vostri giochi preferiti sul magnifico display OLED da 7 pollici, con una batteria che dura fino a 9 ore. La confezione include tutto il necessario: console, Joy-Con, dock, adattatore e cavi. Il supporto regolabile e le porte USB/HDMI migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco, sia in mobilità che collegata alla TV.

Vedi offerta su AliExpress

Nintendo Switch OLED, chi dovrebbe acquistarla?

La Nintendo Switch OLED rappresenta l'evoluzione perfetta della console portatile di Nintendo, ideale per gli appassionati di videogiochi che desiderano un'esperienza visiva superiore. Con il suo schermo OLED da 7 pollici dai bordi sottili, vi cattureranno i colori vibranti e i neri profondi che rendono ogni gioco più immersivo e dettagliato. Questo modello è particolarmente consigliato a chi gioca spesso in modalità portatile e apprezza la qualità dell'immagine, ma anche a chi cerca versatilità grazie alla possibilità di passare rapidamente dal gioco in TV alla modalità portatile o desktop.

Con un'autonomia che può raggiungere le 9 ore, la Nintendo Switch OLED soddisfa le esigenze di chi ama le lunghe sessioni di gioco in movimento. Il supporto ampio e regolabile la rende perfetta per il gioco in compagnia, mentre la porta LAN integrata nel dock garantisce connessioni online più stabili per i giocatori competitivi. La compatibilità con tutti i giochi e accessori della famiglia Switch la rende inoltre un acquisto intelligente sia per chi possiede già una Switch e desidera aggiornarsi, sia per chi si avvicina per la prima volta all'ecosistema Nintendo.

In offerta a soli 231,52€, la Nintendo Switch OLED è un'opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo Nintendo o aggiornare la propria console. La combinazione di portabilità, qualità d'immagine superiore e versatilità di utilizzo la rende un acquisto consigliato per giocatori di tutte le età.

Vedi offerta su AliExpress