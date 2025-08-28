MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 vi offre prestazioni eccezionali per il gaming di nuova generazione. Attualmente è in offerta a 549€ invece di 789€, con uno sconto del 30%! Dotata di 12GB GDDR7 e 6144 CUDA Cores, supporta le rivoluzionarie tecnologie DLSS 4 e Ray Tracing avanzato. Le innovative funzioni NVIDIA REFLEX 2 vi garantiranno reattività massima nei giochi competitivi.

MSI NVIDIA GeForce RTX 5070, chi dovrebbe acquistarla?

La MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 è la scelta ideale per i gamer appassionati che desiderano prestazioni di alto livello senza compromessi. Con i suoi 6144 CUDA Cores e 12GB di GDDR7, questa scheda video vi permetterà di giocare ai titoli più recenti in 4K con ray tracing attivo, garantendovi un'esperienza visiva straordinaria. È particolarmente consigliata a chi pratica gaming competitivo, grazie alla tecnologia NVIDIA REFLEX 2 che riduce drasticamente la latenza e migliora i tempi di reazione.

Dotata delle più avanzate tecnologie NVIDIA come DLSS 4 con Multi Frame Generation e REFLEX 2, vi garantisce frame rate elevati e latenza ridotta nei giochi più recenti. Il sistema di raffreddamento Torx FAN 5.0 e la metal backplate assicurano temperature ottimali anche durante le sessioni di gaming più intense. Questa RTX 5070 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un gaming di alta qualità con ray tracing avanzato e intelligenza artificiale.

La combinazione tra prestazioni elevate, tecnologie all'avanguardia rende questo acquisto particolarmente conveniente per aggiornare la vostra configurazione gaming.

