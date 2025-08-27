Dal 19 settembre i tifosi potranno finalmente giocare nello Stadio Diego Armando Maradona, casa della SSC Napoli, all’interno di EA Sports FC 26. L’inserimento è stato reso possibile da un accordo ufficiale tra Electronic Arts e il Comune di Napoli, che ha dato il via libera alla riproduzione digitale dell’impianto.

Per la prima volta nella storia del franchise, lo stadio partenopeo sarà presente nel gioco con una ricostruzione fedele in ogni dettaglio, realizzata grazie a rilievi e riprese audiovisive effettuate direttamente sul posto. Non solo architettura, ma anche suoni e atmosfere sono stati catturati dai team di EA Sports per restituire l’esperienza più autentica possibile ai tifosi.

Con questa novità, il Maradona diventa il terzo stadio ufficiale della Serie A Enilive a entrare nella saga di EA Sports FC, dopo l’Allianz Stadium di Torino e il Bluenergy Stadium di Udine. Un’aggiunta che aumenta il livello di autenticità del calcio italiano all’interno del gioco, rispondendo anche alle richieste dei fan che da tempo domandavano la presenza dell’impianto napoletano.

«Portare il leggendario Stadio Diego Armando Maradona in FC 26 è motivo di grande orgoglio», ha dichiarato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA Sports. “Il feedback della community è stato fondamentale, e siamo felici di poter accontentare i tifosi del Napoli in tutto il mondo”.

Anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza dell’accordo:

Si tratta di una vetrina internazionale che racconta Napoli e il suo tifo a livello globale. Sono certo che anche nel videogioco il calore dei nostri tifosi farà la differenza.

Questo nuovo capitolo rafforza la collaborazione pluriennale tra EA Sports e SSC Napoli, già testimoniata dal ritorno della licenza ufficiale del club e dall’inclusione di Diego Armando Maradona come Icona in FC 25. Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business del club, ha commentato:

È emozionante vedere il nostro stadio rappresentato in-game, soprattutto in una stagione che arriva dopo lo Scudetto 2024/25 e a un anno dal centenario del Napoli.

L’arrivo del Maradona in EA Sports FC 26 non rappresenta solo un omaggio ai tifosi partenopei, ma anche una straordinaria opportunità di visibilità internazionale per la città e per il suo legame indissolubile con il calcio. Dal prossimo 19 settembre, giorno di uscita del gioco con early access, la passione napoletana entrerà ufficialmente nel mondo virtuale.