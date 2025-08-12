Se siete appassionati del gioco di carte collezionabili Pokémon e desiderate arricchire la vostra collezione con un pezzo esclusivo, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. La collezione Pokémon con poster Unima del GCC è disponibile a soli 27,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo mediano di 39,80€. Un’occasione imperdibile per tutti i collezionisti e giocatori che vogliono unire valore, estetica e contenuti esclusivi.

Collezione Pokémon con poster Unima del GCC, chi dovrebbe acquistarla?

Questa speciale collezione è dedicata alla regione di Unima, uno dei luoghi più amati dell’universo Pokémon. Al suo interno troverete tre carte promozionali olografiche raffiguranti i compagni iniziali Snivy, Tepig e Oshawott, perfette per completare o arricchire il vostro Pokédex regionale personalizzato.

Inoltre, la confezione contiene quattro buste di espansione: due dell’espansione Scarlatto e Violetto – Luce Nera e due dell’espansione Scarlatto e Violetto – Fuoco Bianco. Ogni busta offre 10 carte e un’Energia base, con contenuti che variano a seconda della bustina, offrendo sempre la possibilità di trovare carte rare e potenti da aggiungere al proprio mazzo.

Per i veri fan, la collezione include anche un poster fronte-retro con splendide illustrazioni dedicate a Unima, ideale per decorare la propria area di gioco o collezione. Infine, troverete una carta codice per il GCC Pokémon Live, così da poter riscattare contenuti digitali e continuare a giocare anche online.

Al prezzo di 27,99€, la collezione Pokémon con poster Unima del GCC offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Non solo avrete accesso a carte promozionali esclusive e buste di espansione di due set recenti e popolari, ma anche a un gadget da collezione come il poster. Considerando lo sconto del 30% rispetto al prezzo medio, si tratta di un acquisto strategico per chi vuole ottenere il massimo spendendo meno. Avete letto che le gigaevoluzioni sono tornate in grande stile nel GCC Pokémon?

Vedi offerta su Amazon