Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, quello che viene benedetto anche dal Papa per intenderci, sta per ricevere una delle sue espansioni più attese degli ultimi anni.

The Pokémon Company International ha annunciato che la nuova espansione "Megaevoluzione", la prima di una serie omonima, sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2025 presso i rivenditori autorizzati a livello mondiale.

Si tratta di un ritorno significativo, che riporta in auge i potenti Pokémon Megaevoluzione, assenti dal panorama del GCC dalla serie Sole e Luna.

L'espansione, rivelata in anteprima al Pokémon Day 2025, vedrà protagonisti i Pokémon-ex Megaevoluzione, tra cui sono già stati confermati Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex. Questi Pokémon si caratterizzano per Punti Salute elevati e attacchi capaci di infliggere danni notevoli rispetto ai normali Pokémon-ex, ma la loro potenza ha un costo: quando vengono messi KO, l'avversario ottiene ben tre carte Premio, una meccanica che spingerà i giocatori a valutare attentamente ogni mossa.

Sul fronte artistico, l'espansione "Megaevoluzione" introdurrà un nuovo stile per le illustrazioni ultrarare dei Pokémon-ex Megaevoluzione. Su queste carte, sarà possibile intravedere il profilo della versione base del Pokémon, un tocco stilistico che aggiunge un ulteriore livello di dettaglio per i collezionisti.

L'espansione includerà diverse carte di rilievo, tra cui 10 Pokémon-ex Megaevoluzione, 22 carte rare illustrazione di Pokémon, 22 Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Allenatore in versione ultrarara, e 10 Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale. Sarà possibile trovarle nelle buste di espansione, nei set Allenatore Fuoriclasse e in varie collezioni tematiche.

Per chi non vede l'ora di mettere le mani su queste nuove carte, The Pokémon Company International ha previsto diverse opportunità. Gli appassionati del GCC Pokémon potranno provare l'espansione "Megaevoluzione" prima del suo lancio ufficiale partecipando ai numerosi tornei prerelease. Questi eventi avranno inizio il 13 settembre e si svolgeranno presso i negozi indipendenti che aderiscono al programma competitivo Play! Pokémon.

Inoltre, gli Allenatori avranno l'opportunità di giocare in digitale con l'espansione ancora prima del debutto fisico. Dall'11 settembre 2025, le carte di "Megaevoluzione" saranno disponibili sull'applicazione GCC Pokémon Live, scaricabile su dispositivi iOS, Android, macOS e Windows.

Parlando di GCC Pokémon Pocket, invece, il corso dell'app mobile dei miracoli continua con dei regali da parte del team di sviluppo.