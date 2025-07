Scoprite Split Fiction per PS5, la nuova avventura cooperativa dai creatori di It Takes Two! Su Amazon potete acquistarlo a soli 39,99€ invece di 46,99€ con uno sconto del 15% grazie alle offerte del Prime Day!

Split Fiction, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo titolo rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di un'avventura cooperativa ricca di sorprese. Creato da Hazelight Studios, il celebre team dietro al pluripremiato It Takes Two, il gioco offre un'avventura a schermo condiviso che richiede collaborazione e coordinazione tra due giocatori. La peculiarità di Split Fiction risiede nel suo gameplay variegato, che alterna fasi di platform, enigmi e sequenze d'azione in mondi completamente diversi.

Nel corso del gioco, vestirete i panni di Mio e Zoe, due scrittrici intrappolate in una macchina che ruba le idee creative, costrette a collaborare per sopravvivere e tornare alla realtà. Tra sole in procinto di esplodere, gare di ballo contro scimmie, folli corse su hoverboard e battaglie contro gattini malvagi, ogni livello offre una nuova sfida da affrontare insieme. La forza di questo titolo è la sua capacità di reinventarsi costantemente, offrendo sempre nuove dinamiche di gioco.

Un altro elemento distintivo è il pass amici, che consente di invitare gratuitamente un amico a giocare online, anche su piattaforme diverse grazie al supporto cross-play. Questo rende Split Fiction una scelta eccellente per chi desidera vivere un'avventura condivisa senza limitazioni di piattaforma.

Attualmente disponibile a soli 39,99€ in occasione del Prime Day, questo gioco rappresenta un acquisto eccellente per chi desidera un titolo cooperativo emozionante e di qualità. La combinazione di una trama avvincente, meccaniche di gioco sempre nuove e la possibilità di giocare con un amico lo rende una proposta irresistibile per tutti gli amanti del genere.

