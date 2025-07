Se sei un fan del Cavaliere Oscuro, questa è la notizia che aspettavi: alcuni dei set LEGO dedicati a Batman sono oggi in offerta. Dalla mitica Batmobile passando per i memorabili scontri con Joker e gli altri villain di Gotham, queste costruzioni sono un mix perfetto di nostalgia, azione e design. Se stai cercando il regalo perfetto (anche per te stesso), è il momento di dare un’occhiata: il mondo LEGO di Batman ti aspetta… a prezzo scontato.

Armatura Mech di Batman

Scendi in campo con il Cavaliere Oscuro grazie al set LEGO Armatura Mech di Batman! Un robot snodabile con cockpit apribile, perfetto per ospitare la minifigure di Batman inclusa. Completo di Batarang e dettagli da collezione, è il regalo ideale per bambini e bambine dai 6 anni in su che amano l’azione e la fantasia. Compatto, creativo e ricco di carattere: un piccolo grande regalo per i fan dell’universo DC.

Batman e Batmobile Contro Mr. Freeze

Vivi un’avventura ghiacciata con il set LEGO Batman e Batmobile Contro Mr. Freeze! Progettato per i più piccoli dai 4 anni in su, include una Batmobile facile da costruire con Starter Brick, le minifigure di Batman e Mr. Freeze, e tanti accessori per inventare battaglie epiche. Un set ideale per avvicinarsi al mondo LEGO e ai supereroi.

Tumbler di Batman Contro Two-Face e The Joker

Il set LEGO DC Tumbler di Batman Contro Two-Face e The Joker è un dettagliato modellino della celebre Batmobile, pensato per i fan degli eroi DC a partire dagli 8 anni. Include 3 minifigure iconiche (Batman, Two-Face e The Joker) per ricreare epiche battaglie tra il bene e il male.

Personaggio Costruibile di Batman con Bat-Pod

Il Personaggio Costruibile di Batman con Bat-Pod permette di costruire una dettagliata action figure snodabile di Batman, ispirata a Il Cavaliere Oscuro, completa della sua iconica moto. Un gioco perfetto per bambini, bambine e anche adulti collezionisti, ideale come regalo per tutti gli appassionati del Cavaliere di Gotham.

Batwing 1989

Il set LEGO Batwing 1989 è una fedele riproduzione del leggendario velivolo visto nel film cult di Tim Burton. Con dettagli realistici, supporto per l’esposizione e una targa informativa, è pensato per i fan adulti di Batman e i collezionisti. Include anche 3 minifigure iconiche: Batman, The Joker e Lawrence l’Henchman. Un pezzo da esposizione imperdibile per ogni amante dell’universo DC.