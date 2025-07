Il mondo dei collezionisti digitali di Pokémon si prepara a vivere una nuova era con l'arrivo imminente della seconda generazione in GCC Pokémon Pocket.

Dopo le numerose speculazioni delle ultime settimane, una fuga di notizie ha rivelato quello che i fan stavano aspettando: Lugia e Ho-Oh sono pronti a fare il loro debutto trionfale come leggendari protagonisti dei nuovi pacchetti di gioco, previsti per il 30 luglio.

L'assenza di questo annuncio durante l'ultimo Pokémon Presents — in cui è stato svelato un nuovo trailer gameplay di Leggende Pokémon Z-A — aveva lasciato molti appassionati con l'amaro in bocca, ma il canale YouTube di Pokémon Italia ha riacceso l'entusiasmo, dato che ha pubblicato per errore il trailer della nuova espansione.

Il set "La Via del Cielo e del Mare" avrà come protagonisti proprio Ho-Oh e Lugia e, come potete facilmente intuire, sarà un'espansione dedicata interamente alla seconda generazione: il trailer è stato prontamente rimosso dopo pochi istanti, ma alcuni utenti Reddit sono riusciti a catturarlo e ricaricarlo online (via ComicBook).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La rivelazione più significativa riguarda l'introduzione dei Pokémon Baby nell'applicazione mobile, avvicinandosi ancora di più alla controparte reale: nello specifico, il trailer ha svelato l'arrivo di Pichu e Cleffa.

La loro presenza potrebbe rivoluzionare alcune strategie consolidate e offrire nuove dinamiche competitive: si tratta infatti di Pokémon in grado di effettuare azioni molto rapidamente, al costo ovviamente di una salute bassa che per l'avversario potrebbe rappresentare un punto "gratis", dato che sono molto facili da sconfiggere.

Le star di Johto pronte al debutto

Trattandosi di un set ispirato alla seconda generazione, non possono mancare poi carte dedicate ai relativi starter, ovvero Cyndaquil, Totodile e Chikorita.

Sono inoltre particolarmente interessanti le nuove versioni Ex di Umbreon ed Espeon, dopo che le due popolari evoluzioni hanno fatto il loro esordio con l'ultimo set dedicato interamente a Eevee.

Dalle prime immagini trapelate, pare che ci sarà una sinergia particolare tra Ho-Oh e Lugia, i due leggendari che domineranno i pacchetti della nuova espansione (se sono i vostri preferiti, vi consigliamo questo set di carte collezionabili su Amazon): dovrebbero infatti funzionare in tandem, con Ho-Oh in grado di fornire le energie di cui Lugia ha bisogno per effettuare attacchi.

The Pokémon Company non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo questa nuova espansione, ma è probabile che il trailer in questione venga rilasciato ufficialmente nel corso delle prossime ore, soprattutto considerando il fatto che manca solo una settimana al suo arrivo.

Colgo l'occasione per ricordarvi che a breve verranno finalmente sistemati anche gli scambi di GCC Pokémon Pocket, che dovrebbero diventare meno frustranti: le novità di questa feature prepareranno il terreno alla nuova espansione dedicata alla regione di Johto.