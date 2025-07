Nintendo eShop celebra ufficialmente la stagione più bollente dell'anno con i Saldi Estivi, la prima vera promozione inaugurata dalla casa di Kyoto dopo il lancio delle sue nuove console.

Grazie a questi sconti potrete trovare anche giochi disponibili su Switch 2, come per esempio Cyberpunk 2077 (che trovate in versione fisica su Amazon), anche se non dovreste ancora attendervi produzioni di casa Nintendo per ovvi motivi.

Tuttavia, troverete non solo sconti fino al 90% su giochi di terze parti, ma anche alcuni dei migliori videogiochi Nintendo in sconto, come per esempio Fire Emblem Three Houses, Xenoblade Chronicles Definitive Edition e Metroid Prime Remastered, solo per citare alcuni nomi.

Come sempre abbiamo pensato di proporvi una nostra personale selezione con i migliori giochi in offerta su Nintendo eShop, per aiutarvi a orientarvi meglio tra i numerosi sconti:

Saldi Estivi su Nintendo eShop: migliori giochi in offerta

BioShock: The Collection a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Blasphemous a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) Borderlands Legendary Collection a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Captain Toad: Treasure Tracker a 27,99€ (anziché 39,99€)

a 27,99€ (anziché 39,99€) Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 62,99€ (anziché 69,99€)

a 62,99€ (anziché 69,99€) Dave the Diver a 12,99€ (anziché 19,99€)

a 12,99€ (anziché 19,99€) Dead Cells a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) Dragon Ball FighterZ a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) EA Sports FC 25 a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Fire Emblem: Three Houses a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) GTA Trilogy: Definitive Edition a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) Hyrule Warriors: L'era della calamità a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) It Takes Two a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Just Dance 2025 Edition a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) LEGO Star Wars: Skywalker Saga Deluxe a 13,99€ (anziché 69,99€)

a 13,99€ (anziché 69,99€) Little Nightmares II a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 9,99€ (anziché 59,99€)

a 9,99€ (anziché 59,99€) Metroid Prime Remastered a 29,99€ (anziché 39,99€)

a 29,99€ (anziché 39,99€) New Super Mario Bros. U Deluxe a 44,99€ (anziché 59,99€)

a 44,99€ (anziché 59,99€) No Man's Sky: Switch 2 Edition a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Pokémon Mystery Dungeon DX a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Red Dead Redemption a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Sid Meier's Civilizatin VI a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Sonic X Shadow Generations SW2 a 34,99€ (anziché 49,99€)

a 34,99€ (anziché 49,99€) Splatoon 3 a 44,99€ (anziché 59,99€)

a 44,99€ (anziché 59,99€) Suikoden I & II HD Remaster for Switch 2 a 39,99€ (anziché 49,99€)

a 39,99€ (anziché 49,99€) The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) TMNT: Shredder's Revenge a 14,99€ (anziché 29,99€)

a 14,99€ (anziché 29,99€) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a 39,99€ (anziché 59,99€)

La nostra come sempre deve essere considerata una selezione parziale: potete trovare tutti i giochi in offerta al seguente indirizzo, insieme ai dettagli della promozione.

I Saldi Estivi di Nintendo eShop resteranno disponibili fino al 3 agosto: avete dunque poco meno di due settimane per approfittare di queste occasioni.