Humble Choice regala Tomb Raider I-III Remastered (e altri 7 giochi) per MENO DI 10€!

Humble Bundle ha appena lanciato il nuovo Humble Choice di aprile 2025, una raccolta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi per PC che cercano titoli di qualità a un prezzo accessibile. Con l’abbonamento mensile a soli 9,99€, potrete portarvi a casa ben otto giochi completi, tra cui vere e proprie gemme del panorama videoludico moderno. È l’occasione perfetta per arricchire la vostra libreria Steam con titoli vari e appassionanti, risparmiando sensibilmente rispetto al prezzo originale.

Humble Choice, perché abbonarsi?

Tra i giochi più attesi spicca Tomb Raider I-III Remastered, una raccolta che riporta in vita le iconiche avventure di Lara Croft con grafica aggiornata e una rinnovata fluidità di gioco. Perfetto per chi desidera riscoprire le origini della saga, questa versione rimasterizzata rappresenta un’occasione unica per vivere (o rivivere) uno dei classici più amati di sempre.

Ad accompagnarlo troviamo l’acclamato Dredge, un’avventura dalle tinte oscure che unisce pesca, esplorazione e orrore lovecraftiano in un’esperienza sorprendente. Non mancano poi titoli ricchi di azione come Aliens: Dark Descent, strategico in tempo reale ambientato nell’universo dei celebri Xenomorfi, e Diplomacy is Not an Option, perfetto per chi ama la gestione di battaglie medievali su larga scala. Completano l’offerta l’affascinante avventura narrativa 1000xRESIST, il sandbox futuristico Nova Lands, il gestionale spaziale Distant Worlds 2, e il coinvolgente roguelite Nomad Survival, garanzia di ore di divertimento.

A rendere ancora più interessante questo mese è l’aspetto solidale dell’iniziativa: una parte del ricavato sarà infatti devoluta a One Tree Planted, l’associazione impegnata nella riforestazione globale. Sottoscrivendo l’abbonamento, contribuirete attivamente alla salvaguardia dell’ambiente piantando nuovi alberi nel mondo.

Con Humble Choice, ogni mese è una sorpresa diversa: nuovi giochi, offerte esclusive e un impatto positivo sul pianeta. Il bundle di aprile è disponibile solo per un periodo limitato, quindi affrettatevi a cogliere questa occasione e scoprite tutti i giochi inclusi nel pacchetto di questo mese.

