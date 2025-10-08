HP OMEN MAX 16 è ora disponibile su Amazon a soli 2.499,99€ invece di 2.849,99€, con uno sconto del 12%. Questo potente notebook gaming vi conquisterà con il processore Intel Ultra 9-275HX, 32GB di RAM DDR5 e NVIDIA RTX 5080 da 16GB. Il display 2K da 16" con refresh rate di 240Hz garantirà un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Include 3 mesi di PC Game Pass e funzionalità AI avanzate per prestazioni ottimizzate.

HP OMEN MAX 16, chi dovrebbe acquistarlo?

HP OMEN MAX 16 è la scelta ideale per i gamer professionali e gli appassionati di videogiochi che non accettano compromessi sulle prestazioni. Con la potente GPU NVIDIA RTX 5080 da 16GB e il processore Intel Core Ultra 9-275HX, vi garantisce un'esperienza di gioco fluida anche nei titoli più esigenti a risoluzione 2K.

Il display da 16 pollici con refresh rate a 240Hz vi offrirà un vantaggio competitivo decisivo negli esport e nei giochi d'azione. L'SSD NVMe da 1TB assicura caricamenti istantanei e ampio spazio di archiviazione per la vostra libreria gaming.

Con uno sconto di 350€ rispetto al prezzo originale, HP OMEN MAX 16 si presenta come un investimento eccezionale per i gamer più esigenti. La combinazione di hardware di ultima generazione, display professionale e 3 mesi di PC Game Pass inclusi rendono questa offerta imperdibile. Vi consigliamo l'acquisto per la straordinaria potenza computazionale, la qualità costruttiva premium e il rapporto prestazioni-prezzo imbattibile in questa fascia di mercato.

