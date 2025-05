Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2: aperti i PREORDER su Amazon!

Se siete fan del mondo magico di Harry Potter e desiderate vivere un'avventura inedita su una console di nuova generazione, è arrivato il momento perfetto per prenotare Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2, disponibile su Amazon al prezzo di 60,99€. Si tratta di un preorder con data di uscita fissata per il 5 giugno, e l'acquisto include la versione su scheda con chiave di gioco, perfetta per chi desidera avere un supporto fisico abbinato alla praticità del digitale.

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarlo?

Ambientato molto prima delle vicende narrate nella saga di Harry Potter, Hogwarts Legacy (qui trovate la nostra recensione completa) vi permetterà di calarvi nei panni di uno studente del quinto anno, chiamato a scoprire un misterioso segreto legato al suo passato. L'ambientazione open world, che spazia dal castello di Hogwarts ai villaggi vicini come Hogsmeade, vi offrirà un'esperienza profonda e immersiva, resa ancora più entusiasmante dalla grafica migliorata e dalle prestazioni ottimizzate per Nintendo Switch 2.

Tra i principali miglioramenti di questa edizione spiccano il supporto al DLSS, una migliore gestione di luci, ombre e animazioni, oltre a un sistema di anti-aliasing che perfeziona ulteriormente la resa visiva. Il mondo di gioco sarà più fluido e continuo grazie all'eliminazione dei tempi di caricamento durante gli spostamenti tra le aree principali. Anche la velocità di volo è stata potenziata, permettendovi di esplorare i cieli sopra Hogwarts con una fluidità mai vista prima su console portatili.

Acquistare Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 a questo prezzo significa garantirsi un'esperienza next-gen nel mondo magico con il miglior rapporto tra qualità e prestazioni. Se amate le storie avventurose, le ambientazioni fantasy e l'esplorazione libera, questa nuova versione del gioco rappresenta una scelta praticamente obbligata per ogni possessore della nuova console Nintendo. Approfittate della prenotazione su Amazon prima del lancio ufficiale: potrete assicurarvi il titolo con tutti i vantaggi del preorder.

