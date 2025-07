Come ogni giovedì, Epic Games Store rinnova l'appuntamento con la sua ormai storica iniziativa settimanale, e da oggi 31 luglio sono disponibili ben 2 giochi da riscattare completamente gratis, anche stavolta per un tempo limitato.

Il primo gioco gratuito di questa settimana è Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action, disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli utenti fino alle ore 17:00 italiane del prossimo 7 agosto.

Per chi non lo conoscesse, Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action è un gioco di ruolo a turni ambientato in un universo cyberpunk distopico dove è vietata la musica, che unisce gameplay tattico a sezioni di esplorazione e un'estetica pixel art con colori sgargianti.

Il secondo titolo è invece Pilgrims, una piccola perla firmata dagli autori di Machinarium e Samorost: si tratta di un’avventura interattiva completamente illustrata a mano, in cui il giocatore accompagna un gruppo di viaggiatori in un viaggio surreale e ricco di humor, con estetica fiabesca e un gameplay basato sull'utilizzo di carte raffiguranti oggetti, personaggi e azioni.

Anche in questo caso, il nuovo gioco gratuito resterà disponibile fino alle ore 17:00 italiane di giovedì prossimo, ovvero il 7 agosto.

Come sempre, vi ricordiamo che i giochi resteranno vostri per sempre dopo averli riscattati, anche dopo la fine della promozione. La disponibilità gratuita su Epic Games Store rappresenta quindi un'ottima opportunità per chi ancora non ha avuto modo di provare questi nuovi omaggi

Potete scaricare gratuitamente Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action e Pilgrims da questa pagina ufficiale di Epic Games Store.

Il prossimo titolo gratuito sarà invece rilasciato tra una settimana esatta, giovedì 7 agosto, sempre alle ore 17:00 italiane.

Infine, vi ricordo che per rimanere aggiornati su tutte le prossime offerte e scoprire l’elenco completo dei giochi già regalati, potete consultare la nostra pagina dedicata sempre aggiornata.

