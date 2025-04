Gaming senza limiti con questo mouse Logitech in OFFERTA a soli 39€!

Il mouse Logitech G ‎G305 Lightspeed è ora disponibile su Amazon a soli 39,39€ invece di 49,99€, con uno sconto del 21%! Questo mouse da gaming wireless vi conquisterà con il suo sensore HERO da 12.000 DPI che garantisce precisione e reattività eccezionali. Pesa solo 99 grammi ed offre fino a 250 ore di autonomia con una singola batteria AA. La tecnologia Lightspeed elimina qualsiasi lag, rendendo l'esperienza di gioco fluida e competitiva. Un'occasione imperdibile per i gamer che cercano prestazioni professionali senza il vincolo dei cavi.

Mouse Logitech G G305 Lightspeed, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G G305 Lightspeed è la scelta ideale per i gamer che desiderano le massime prestazioni e libertà di movimento. Questo dispositivo wireless è perfetto per chi desidera eliminare l'ingombro dei cavi senza sacrificare la reattività, grazie alla tecnologia Lightspeed che garantisce una velocità di aggiornamento di 1 ms, paragonabile a quella dei mouse cablati. Con il suo sensore HERO da 12.000 DPI e un peso di soli 99 grammi, vi conquisterà per la precisione e la manovrabilità, fondamentali durante le sessioni di gioco più intense.

Il mouse gaming wireless Logitech G305 unisce prestazioni avanzate e praticità quotidiana in un design compatto, pensato per i gamer sempre in movimento. Dotato di un’estrema durata della batteria, garantisce fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA, offrendo un’autonomia sorprendente che ti consente di concentrarti solo sulla vittoria, senza interruzioni o ricariche frequenti. Il suo design leggero e resistente è studiato per accompagnarti ovunque, mentre il ricevitore nano USB integrato si ripone comodamente all'interno del mouse, rendendolo ideale non solo per il tuo setup da scrivania, ma anche come perfetto compagno di viaggio.

Con un prezzo scontato di 39,39€ invece di 49,99€, il Logitech G G305 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca qualità senza spendere cifre eccessive. Vi consigliamo l'acquisto per la combinazione imbattibile di tecnologia avanzata, autonomia straordinaria e design compatto che lo rende versatile per qualsiasi situazione di gioco. La libertà wireless e ottime prestazioni sono finalmente accessibili a tutti.

Vedi offerta su Amazon