Amazon ha appena lanciato una selezione estiva di giochi da tavolo in offerta, perfetta per chi vuole godersi momenti di svago all’aria aperta, in famiglia o tra amici. Con prezzi a partire da soli 3,50€, potete portarvi a casa titoli divertenti, intelligenti e compatti, ideali da mettere in valigia per le vacanze. E con sconti fino al 50%, è l’occasione giusta per arricchire la vostra collezione risparmiando sensibilmente rispetto ai prezzi di listino.

Offerte giochi in scatola, perché approfittarne?

Tra le proposte più convenienti troviamo Magnetic Line Scacchi di Cranio Creations, un classico intramontabile in versione magnetica da viaggio disponibile a soli 3,50€ invece di 6,99€. Se amate i giochi di carte ricchi di colpi di scena, non potete perdere Zombie Kittens e Exploding Kittens Good vs Evil, due party game irresistibili che vi faranno ridere fino alle lacrime, in offerta rispettivamente a 11,50€ e 12,50€.

Per chi cerca un’esperienza più strategica e coinvolgente, il consiglio è di dare un’occhiata a Ticket to Ride San Francisco, che vi porterà a esplorare la Città Dorata in un formato compatto, perfetto per il viaggio, anch’esso a soli 11,50€. Sempre firmato Cranio Creations, Under Falling Skies vi offre un’avventura in solitaria ad alta tensione, in promozione a 15,00€ invece di 29,99€.

Ma le sorprese non finiscono qui: Tree Society, un gioco cooperativo per tutte le età, è disponibile a 17,50€, mentre chi cerca emozioni cinematografiche può puntare su Jumanji – Fuga Selvaggia, offerto a 20,00€. E per gli appassionati Marvel, non manca Splendor Marvel, versione supereroistica del celebre gioco di strategia, anch’esso in sconto a 20,00€.

Infine, se volete mettervi alla prova con una vera sfida gestionale, non perdete Great Western Trail – 2ª edizione, in offerta a 27,45€ invece di 54,90€, un capolavoro per veri appassionati di giochi da tavolo moderni.

Queste offerte Amazon sui giochi in scatola sono disponibili per un periodo limitato, quindi non lasciatevi sfuggire l’occasione di rinnovare la vostra ludoteca con titoli perfetti per l’estate… a un prezzo imbattibile.

