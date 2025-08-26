Espandere la memoria della propria PlayStation 5 non è mai stato così conveniente. Su AliExpress, fino al 27 agosto, è disponibile un’offerta imperdibile sull’SSD KOOTION. La versione da 512 GB parte da soli 33,40€ con spedizione gratuita, ma grazie al coupon dedicato è possibile scendere fino a 28,40€. Un prezzo incredibilmente competitivo per un’unità a stato solido progettata per garantire velocità e stabilità elevate, pensata non solo per PC e notebook, ma soprattutto come soluzione economica per ampliare lo spazio di archiviazione della PS5. Attenzione: i codici sconto sono a tempo limitato.

SSD KOOTION, chi dovrebbe acquistarlo?

L’SSD KOOTION X16 è perfetto per PS5 perché rispetta i requisiti richiesti dalla console e garantisce ottime prestazioni. A seconda del modello scelto (da 512 GB, 1 TB o 2 TB), le velocità di lettura arrivano fino a 7.400 MB/s: questo significa caricamenti praticamente istantanei e un’esperienza di gioco molto più fluida. Non solo: grazie al dissipatore incluso, le temperature restano sotto controllo, evitando cali di performance anche durante le sessioni più lunghe.

Il KOOTION X16 riesce a offrire prestazioni potenti a un prezzo molto basso. È quindi la scelta ideale per chi vuole espandere la memoria della propria console senza svuotare il portafoglio. Il KOOTION X16 è quindi una soluzione semplice, veloce ed economica per chi ha bisogno di più spazio su PS5. Con velocità elevate, dissipatore già incluso e l'offerta di AliExpress, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Se la memoria della tua PS5 inizia a stare stretta, questa è l’occasione giusta per ampliarla senza spendere troppo. Su AliExpress, fino al 27 agosto, trovi l’SSD KOOTION X16 in offerta a soli 33,40€ con spedizione gratuita. E con un coupon da 5€ il prezzo scende addirittura a 28,40€.

