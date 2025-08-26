Motoi Okamoto e Al Yang

Il tema centrale del gioco è rimasto invariato da quando Ryukishi07 ci ha presentato la sceneggiatura iniziale. Il messaggio era ben definito fin dall'inizio e non è cambiato. Sebbene il messaggio fondamentale sia rimasto lo stesso, durante lo sviluppo abbiamo comunque apportato alcune modifiche alla presentazione del tutto. Ad esempio, abbiamo cambiato il modo in cui alcune informazioni venivano rivelate durante il gioco e le abbiamo ripensate in una sequenza cinematografica o viceversa.



Anche l'ambientazione, il Giappone degli anni '60, è stata scelta da Ryukishi07 sin dall'inizio. Questo periodo storico è stato selezionato perché molti dei temi e delle questioni centrali del gioco erano molto diffusi in Giappone in quel periodo, rendendolo lo sfondo perfetto per la nostra storia.