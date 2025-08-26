L'esperienza di acquisto digitale su PlayStation ha sempre presentato una criticità significativa: ottenere un rimborso per i giochi acquistati su PlayStation Store rappresentava fino a poco tempo fa un percorso tortuoso e spesso infruttuoso.

Sony aveva costruito un sistema di assistenza clienti che scoraggiava attivamente le richieste di rimborso, costringendo gli utenti a navigare tra chatbot automatici e procedure burocratiche complesse e che, spesso e volentieri, finivano con lo store che rifiutava le richieste degli utenti.

La situazione però è cambiata radicalmente nelle scorse ore, con l'introduzione di una funzionalità che semplifica drasticamente questo processo: come segnalato da PlayStation LifeStyle, lo store ha introdotto la possibilità di richiedere facilmente i rimborsi per i propri acquisti, sia attraverso la pagina web su browser che più comodamente tramite la PlayStation App su dispositivi mobile.

Questa innovazione elimina la necessità di contattare l'assistenza clienti attraverso i tradizionali canali di supporto, permettendo agli utenti di gestire autonomamente le proprie richieste di rimborso.

Ovviamente questo non significa che potrete avere diritto a un rimborso per qualunque tipo di acquisto effettuato, dato che restano valide le politiche già esistenti da Sony: in altre parole, potrete richiedere un rimborso a patto di non aver scaricato o utilizzato un gioco oltre i 14 giorni dall'acquisto (trovate gift card su Amazon, a proposito).

L'implementazione più efficiente di questa nuova funzionalità si trova nell'applicazione PlayStation App, dove il processo risulta più rapido rispetto alla versione desktop: per accedere alla funzione di rimborso, gli utenti devono innanzitutto assicurarsi di avere installato la versione più recente dell'applicazione, quindi navigare verso la sezione PlayStation Store integrata nell'app.

Il passaggio successivo prevede l'accesso al menu principale, identificabile dall'icona con tre linee orizzontali posizionata nell'angolo superiore destro dello schermo: una volta aperto il menù, dovrete selezionare la voce "Cronologia Transazioni". Selezionandola, gli utenti accedono a un elenco completo delle proprie transazioni, dove ogni acquisto presenta ora l'opzione "Richiedi Rimborso".

Per coloro che preferiscono utilizzare la versione desktop, le pagine web del PlayStation Store offrono un percorso simile: dopo aver effettuato l'accesso al proprio account, gli utenti devono navigare nelle impostazioni del profilo e selezionare la scheda "Cronologia Transazioni" dal menu laterale sinistro.

Anche in questo caso, ogni acquisto eleggibile presenta l'opzione di rimborso diretto, sebbene il processo possa richiedere alcuni secondi aggiuntivi a causa della necessità di autenticazione.

Queste innovazioni segnalano un approccio più consumer-friendly da parte di Sony, che sembra voler allineare le proprie politiche di customer service agli standard ormai consolidati in altri settori dell'e-commerce.

La possibilità di gestire autonomamente le richieste di rimborso rappresenta non solo un miglioramento pratico per gli utenti, ma anche un segnale di maggiore fiducia dell'azienda nei confronti della propria base clienti.

L'implementazione di questa funzionalità potrebbe inoltre ridurre significativamente il carico di lavoro del servizio clienti Sony, permettendo al team di supporto di concentrarsi su questioni più complesse che richiedono intervento umano specializzato. Per gli utenti PlayStation, questo cambiamento rappresenta finalmente una risposta concreta alle lunghe critiche riguardo alla rigidità del sistema di rimborsi digitali della piattaforma.