Avatar di creonte 9
2
hanno ucciso il gioco e l'espansione dei giocatori con l'on line a pagamento e ora si basano unicamente nel mungere i clienti
Avatar di Simo89 0
1
Non vedo per quale motivo la gente dovrebbe spendere di più per hardware sempre più vecchio... direi che ha sempre meno senso comprare una console!
Avatar di Playstationifero6 0
1
nel 2025 comprare una consolle del 2020 non ha senso, a questo punto se io fossi l'acquirente attenderei ps6 direttamente
Avatar di Ospite Go_Ace #510 0
0
ringraziate voi sapete chi.

secondo me chi supporta le nefandezze di Trump dovrebbe essere perseguitato come i proIsraele.
Avatar di Tao_37 0
1
Le case incassano e l' utenza spende?.... Dipende... se superano il limite di decenza sarà un danno per tutto il mondo del gaming, perchè ci saranno sempre meno vendite da parte dei giocatori non hardcore, con ripercussioni anche sulle varietà dei titoli e sù questa magnifica passione che, da qualche anno a questa parte, stà prendendo una brutta piega.
Avatar di creonte 9
0
non è quello il motivo principale
Avatar di RomanSucks 9
0
Purtroppo è la stesso modus operandi degli strozzini, quando si accorgono di poter mungere una vacca, si attaccano come parassiti, e non si staccano più a vita.
I producer hanno capito che possono farlo senza alcuna ripercussione, dato che non c'è nessuno che tutela i consumatori, e quindi le cose andranno sempre così ormai, i tempi dove i prezzi calavano con il tempo, sono belli che finiti.
