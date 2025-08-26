Avatar di PlayStationifero 0
1
Nel 2026 sono d'accordo pure io che non ce ne bisogno di nuove consolle, ma nel 2027 massimo 2028 eccome se c'è ne bisogno.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di IlcavalierediArkham 9
1
Nel 2026 sono d'accordo pure io che non ce ne bisogno di nuove consolle, ma nel 2027 massimo 2028 eccome se c'è ne bisogno.
La maggioranza non è esattamente d'accordo invece.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Playstationifero6 0
0
La maggioranza non è esattamente d'accordo invece.
lo so e sono daccordo con loro, però nel 2027 o marzo 2028 sono gli anni adatti
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Gio1981 9
0
Ma se Final Fantasy XVI su PS5 ha un frame-rate pessimo che va dai 40 ai 60 fps e ha pure pop up, dovrebbero imparare a programmare come si deve, la potenza di PS5 non gli basta.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Playstationifero6 0
0
Ma se Final Fantasy XVI su PS5 ha un frame-rate pessimo che va dai 40 ai 60 fps e ha pure pop up, dovrebbero imparare a programmare come si deve, la potenza di PS5 non gli basta.
infatti qui ci vuole la sistematrice ps6
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di IlcavalierediArkham 9
0
lo so e sono daccordo con loro, però nel 2027 o marzo 2028 sono gli anni adatti
Ma per piacere, si vede proprio che non conosci il modo in cui funziona il ciclo vitale di una console.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bash_Lord #907 0
2
infatti qui ci vuole la sistematrice ps6
ma finiscila di scrivere come un ritardato. sì devo farmi i razzi miei ok va bene.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tao_37 0
0
Io concordo con Naoki, dovrebbero essere gli utenti a richiedere nuove console quando e se ne sentiranno il bisogno, non le case a proporle anzitempo, altrimenti significa che lo fanno solo per marketing e non per un vera necessità
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di RomanSucks 9
0
Già PS5 Pro è la console più inutile della storia, ci manca solo un'eventuale PS6, che ora come ora sarebbe ancora più inutile.
La storia è sempre quella, se dopo 5 anni ancora non hanno sfruttato appieno le macchine attuali, non ha senso fare uscire la next gen, prima di altri 4-5 anni. Alcuni diranno che sono troppi, per me no.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.