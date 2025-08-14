Se state cercando una tastiera meccanica wireless di fascia alta a un prezzo competitivo, questa è l’occasione giusta per aggiornare la vostra postazione. Su Amazon trovate infatti la EPOMAKER x AULA F99 a soli 68,58€, con un sconto del 31% rispetto al prezzo più basso recente di 99,99€.

EPOMAKER x AULA F99, chi dovrebbe acquistarla?

La AULA F99 si distingue per il layout compatto al 96% con 99 tasti, realizzati in PBT bicolore di alta qualità, che mantengono la sezione numerica e i tasti di navigazione senza rinunciare a uno spazio extra per il mouse o altri accessori. La costruzione è curata nei minimi dettagli, con una scocca robusta e finiture premium.

Grazie al design Gasket con imbottiture in silicone, IXPE e PORON, ogni pressione dei tasti è morbida, silenziosa e precisa. Il PCB in FR4 con scanalatura per ogni tasto migliora stabilità e resilienza, rendendo la digitazione ancora più piacevole.

Sul fronte della connettività, la F99 offre Bluetooth, 2,4 GHz wireless e USB-C cablato, garantendo versatilità su Windows, macOS/iOS e Android. La batteria integrata da 8000 mAh assicura un’autonomia prolungata, ideale sia per il lavoro che per il gaming intensivo.

Gli switch Nimbus V3 lubrificati in fabbrica supportano la funzione hot-swap a 3/5 pin, permettendo di sostituirli facilmente senza saldatura, così da personalizzare la tastiera secondo le proprie preferenze.

Infine, l’illuminazione RGB personalizzabile e il full NKRO anti-ghosting garantiscono un’esperienza di gioco coinvolgente e reattiva, con la possibilità di premere più tasti contemporaneamente senza conflitti.

La EPOMAKER x AULA F99 è perfetta per chi desidera una tastiera personalizzabile, silenziosa e performante. Che siate videogiocatori alla ricerca di reattività e stile, o professionisti che vogliono comfort e autonomia, questa soluzione unisce design compatto, materiali premium e funzionalità avanzate.

Disponibile ora su Amazon a 68,58€, rappresenta un ottimo investimento per migliorare la vostra esperienza di scrittura e gioco. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere gaming per ulteriori consigli.

