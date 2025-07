A tutti gli appassionati di videogiochi, ecco un'offerta da non perdere su Amazon per il Prime Day! Elden Ring Nightreign Collector's Edition per PS5 è ora disponibile a soli 147,99€, rispetto al prezzo precedente di 164,99€: un risparmio del 10%!

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Elden Ring Nightreign Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa esclusiva edizione rappresenta la scelta perfetta per i fan più devoti di Elden Ring e per tutti coloro che desiderano vivere l'esperienza completa offerta da questo straordinario titolo. Al suo interno troverete il gioco base su disco, il nuovo DLC Nightreign, una splendida statua del Selvaggio alta 25 cm, un'elegante Steelbook da collezione, un raffinato Artbook con copertina rigida da 40 pagine, 8 carte dei Crepuscolari e la colonna sonora digitale ufficiale.

Questa edizione non si limita ai soli contenuti fisici. L'avventura proposta dal gioco vi permetterà di unire le forze con altri giocatori in una coinvolgente modalità cooperativa fino a 3 partecipanti. Potrete scegliere tra diversi eroi, ognuno caratterizzato da abilità uniche, capaci di creare potenti sinergie di squadra. Il mondo di gioco si presenta estremamente dinamico, con minacce ambientali che cambiano a ogni sessione, offrendo sfide sempre nuove e coinvolgenti. Inoltre, vi troverete ad affrontare un boss imponente, protagonista di ogni notte di gioco.

Attualmente disponibile a 147,99€ in occasione del Prime Day, Elden Ring Nightreign Collector's Edition per PS5 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera vivere al massimo l'esperienza di gioco e arricchire la propria collezione con un pezzo di assoluto pregio. Il rapporto qualità-prezzo è senza dubbio vantaggioso, considerando la ricchezza dei contenuti e la rarità di questa edizione. Non lasciatevi sfuggire questa offerta imperdibile: visitate subito Amazon e assicuratevi la vostra copia prima che vada esaurita.

