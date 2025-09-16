Su Instant Gaming trovate i contenuti "Isola DK"e "Caccia agli smeraldi" per Donkey Kong Bananza per Switch 2 in offerta a 15,89€ invece di 20€, con uno sconto del 21%. Questo DLC vi riporta sull'isola tropicale di Donkey Kong dove potrete esplorare liberamente, ritrovare vecchie conoscenze e scambiare i vostri gettoni di Banandium con statue dei personaggi della serie. La Void Company cerca personale per una nuova attività: esplorate, distruggete e raccogliete smeraldi entro il tempo limite per raggiungere la quota fissata.

Vedi offerta su Instant Gaming

Set Isola DK + Caccia agli smeraldi per Donkey Kong Bananza (Switch 2), chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set speciale è ideale per i fan della serie che desiderano espandere la loro esperienza di gioco con contenuti aggiuntivi avvincenti. Il DLC si rivolge particolarmente ai giocatori che amano l'esplorazione libera e la collezione di oggetti, offrendo la possibilità di tornare sull'iconica isola tropicale di Donkey Kong per vivere nuove avventure. È perfetto per chi cerca sfide cronometrate e vuole mettere alla prova le proprie abilità di raccolta.

Il contenuto soddisfa le esigenze di chi desidera rivivere la nostalgia dei classici platform Nintendo, incontrando personaggi familiari e collezionando statue commemorative attraverso il sistema di scambio con i gettoni Banandium. La modalità caccia agli smeraldi offre un gameplay frenetico e competitivo, ideale per i giocatori che amano le sfide a tempo e vogliono testare le proprie capacità di distruzione strategica per raggiungere gli obiettivi richiesti dalla Void Company.

Iscriviti ad Amazon Prime, spedizioni gratis, serie TV e 30 giorni di uso gratuito per i nuovi utenti!

Con uno sconto del 21% che porta il prezzo da 20€ a soli 15,89€, questo DLC rappresenta un'ottima occasione per ampliare la vostra esperienza di gioco. L'esplorazione libera dell'isola e la varietà di attività proposte giustificano l'investimento, specialmente considerando il risparmio offerto. Un acquisto consigliato per tutti i possessori del gioco base che desiderano prolungare il divertimento nell'universo di Donkey Kong.

Vedi offerta su Instant Gaming