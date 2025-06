Acer ha appena dato il via alle Cyber offerte estive 2025, una promozione imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia che desiderano un notebook gaming performante a un prezzo competitivo. Con sconti fino al 25%, potete portarvi a casa alcune delle macchine più potenti del catalogo Acer. E se decidete di acquistare entro il 1° agosto alle ore 12:00, vi assicurerete un risparmio considerevole rispetto al prezzo originale, con sconti fino a 400 € applicati direttamente nel carrello.

Vedi offerte su Acer Store

Cyber offerte Acer 2025, perché approfittarne?

Tra i modelli in promozione spicca l’Acer Nitro 17 AN17‑42, un portatile da gaming equipaggiato con processore AMD Ryzen 9 e GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, perfetto per affrontare titoli tripla A in alta definizione. Il suo ampio display da 17,3” QHD a 165Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e immersiva. Accanto a lui troviamo il più compatto ma altrettanto potente Acer Nitro V 14 ANV14‑61, che combina un Ryzen 7 con una RTX 4050, ideale per chi cerca prestazioni solide in un formato più portatile.

Ma il vero gioiello della lineup estiva è il Predator Helios Neo 16 PHN16‑72, dotato di Intel Core i9 di tredicesima generazione, 32 GB di RAM DDR5, 1 TB SSD e RTX 4060, il tutto su un pannello da 16” WQXGA a 240Hz. Un mostro di potenza pensato per gli utenti più esigenti, perfetto per il gaming competitivo, il rendering 3D e lo streaming avanzato.

Oltre al valore tecnico dei modelli selezionati, l’iniziativa rappresenta un’ottima occasione per aggiornare il proprio setup in vista dell’autunno, beneficiando al contempo di un forte sconto e della garanzia di qualità Acer. Con configurazioni in grado di soddisfare le esigenze di gamer, creativi e professionisti del settore, queste offerte rappresentano uno dei momenti migliori dell’anno per acquistare un laptop da gaming performante. La promozione è disponibile solo per un periodo limitato, dunque non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare un notebook gaming Acer al miglior prezzo dell’estate.

