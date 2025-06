La News in un minuto

Un utente di Reddit ha fatto una scoperta incredibile acquistando Fallout 3 per Xbox 360 da Goodwill per soli 5,99 dollari: nella custodia si nascondeva un disco di Super Smash Bros. Melee per GameCube, uno dei titoli Nintendo più ricercati e costosi del mercato dell'usato. Il post ha raccolto oltre 8.700 upvote, con utenti che hanno anche notato come la copia di Fallout fosse la Game of the Year Edition con DLC bonus. Queste sorprese nei negozi dell'usato non sono rare e dimostrano come veri tesori videoludici si nascondano spesso negli scaffali impolverati, pronti a premiare chi sa cercare con pazienza.