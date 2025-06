Metroid Prime 4: Beyond è stato recentemente al centro di una storia davvero surreale, con un cartellone pubblicitario che dava il gioco come disponibile da subito su Nintendo Switch 2.

Questo ha mandato ovviamente in escandescenze la community, che pensava di essersi perso lo shadowdrop più importante per la nuova generazione di Nintendo.

Un errore di stampa su una pubblicità della metropolitana londinese aveva scatenato per alcuni giorni speculazioni e speranze tra i fan di Metroid Prime 4: Beyond, quando un cartellone pubblicitario alla stazione di Oxford Circus ha mostrato la dicitura "Out Now" invece della data di uscita prevista per il 2025.

L'episodio ha ovviamente fatto il giro del web, portando anche Nintendo a dire pubblicamente che si è trattato di un errore tipografico.

La spiegazione più plausibile è emersa rapidamente: accanto al poster di Metroid Prime 4 era presente una pubblicità di Mario Kart World con la stessa dicitura "Out Now", suggerendo che chi ha realizzato i cartelloni abbia utilizzato lo stesso template grafico dimenticandosi di modificare il testo per il gioco di Samus Aran.

E ora, come potete vedere nel post qui sotto, l'errore è stato fisicamente aggiornato con dei nuovi cartelloni:

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma.

Certo, fa strano pensare che nella pipeline di lavoro della comunicazione di Nintendo nessuno si sia accorto che stavano stampando e diffondendo dei cartelloni con una data sbagliata, ma tant'è.

Vedremo se questo errore si ripeterà anche in futuro con Donkey Kong Bananza, sebbene la data sia molto vicina e dovrebbe essere più difficile sbagliare un output di comunicazione del genere.

Per quanto riguarda Metroid Prime 4, invece, non vediamo l'ora di metterci le mani sopra e sapere finalmente una data definitiva, visto che è ancora avvolta nel mistero tra un errore di un cartellone pubblicitario e l'altro.