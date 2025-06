Le coloratissime cuffie JBL Quantum 360 sono ora disponibili su Amazon a 79,99€ invece di 99,99€, con uno sconto del 20%. Queste cuffie gaming wireless offrono 22 ore di autonomia, doppia connessione 2.4GHz/Bluetooth e compatibilità multi-platform. Il microfono rimovibile con Voice Focus garantisce comunicazioni cristalline, mentre i cuscinetti in memory foam assicurano comfort durante le sessioni più lunghe.

Cuffie JBL Quantum 360, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie JBL Quantum 360 sono ideali per i gamer che cercano un'esperienza audio immersiva senza rinunciare alla libertà di movimento. Grazie alla doppia connettività wireless e Bluetooth, vi permetteranno di giocare su qualsiasi piattaforma mantenendo sempre la massima qualità audio. Con 22 ore di autonomia, vi accompagneranno durante le sessioni di gioco più lunghe senza interruzioni.

Le cuffie JBL Quantum 360 sono dotate della tecnologia JBL QuantumSOUND Signature personalizzabile tramite software dedicato, offrono ricarica rapida da 5 minuti per un'ora di utilizzo. Il microfono direzionale rimovibile con Voice Focus garantisce comunicazioni cristalline, mentre i cuscinetti in memory foam e l'archetto traspirante assicurano comfort prolungato.

A 79,99€ invece di 99,99€, le cuffie JBL Quantum 360 rappresentano un'eccellente opportunità per chi cerca un headset gaming versatile e performante. La combinazione di doppia connettività wireless, lunga autonomia e compatibilità multi-platform vi permetterà di giocare su qualsiasi dispositivo senza compromessi. La qualità audio JBL, il comfort superiore e il microfono professionale le rendono ideali sia per sessioni di gioco intense che per chiamate di lavoro.

Vedi offerta su Amazon