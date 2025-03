Creative Pebble X Plus in OFFERTA SHOCK: audio da urlo a meno di 75€!

Se siete alla ricerca di altoparlanti da scrivania compatti ma potenti, la Festa delle Offerte di Primavera Amazon ha la promozione perfetta per voi. I nuovi Creative Pebble X Plus sono disponibili a soli 99,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo mediano di 139,99€. Ma la vera occasione arriva attivando il coupon del 25% in pagina, che porta il prezzo finale a soli 74,99€. Una cifra davvero imbattibile per chi desidera migliorare l'audio del proprio PC o Mac con stile e qualità. Vi consigliamo di visitare subito la pagina dedicata alle migliori offerte Amazon per non perdere questa promozione.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 25% durante il checkout

Creative Pebble X Plus, chi dovrebbe acquistarli?

Il sistema audio Creative Pebble X Plus offre un suono coinvolgente grazie ai driver da 2,75 pollici aggiornati e a un subwoofer compatto, capace di sprigionare fino a 15W RMS di potenza, con picchi che raggiungono i 30W. Per chi desidera ancora più potenza, è possibile collegare il dispositivo a un alimentatore USB PD da 30W o superiore (non incluso), ottenendo così un'impressionante uscita di 30W RMS e picchi di 60W.

Non è solo la qualità del suono a rendere questo prodotto speciale. L'illuminazione RGB personalizzabile con oltre 16,8 milioni di colori e sei modalità preimpostate consente di adattare il look del sistema audio alla vostra configurazione, rendendolo un complemento perfetto per qualsiasi postazione da gaming o da lavoro.

Il design compatto ed elegante, con finitura opaca e linee moderne, consente di risparmiare spazio senza rinunciare allo stile. Inoltre, la connettività è completa e versatile: audio via USB, Bluetooth 5.3, ingresso AUX da 3,5 mm, e persino due porte per cuffie e microfono, ideali per un ascolto privato e intuitivo.

A soli 74,99€ con il coupon attivo, i Creative Pebble X Plus rappresentano un'occasione irripetibile per portare l'audio del vostro computer a un livello superiore. Approfittatene subito prima che l'offerta scada.

Vedi offerta su Amazon