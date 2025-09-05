Amazon ha svelato ufficialmente la lista completa con tutti i giochi gratis riscattabili a settembre 2025 su Prime Gaming, con tre di questi già disponibili per il download da questo momento.

L'elenco completo, riservato come sempre come iniziativa speciale per gli utenti iscritti ad Amazon Prime, include un totale di 11 giochi da riscattare, distribuiti come sempre su cadenza settimanale nel corso di ogni fine settimana del mese.

Scopriamo dunque insieme l'elenco completo con tutti i nuovi videogiochi in omaggio su PC, svelati anche in questa occasione tramite il blog ufficiale di Prime Gaming:

Prime Gaming: giochi gratis di agosto 2025

Disponibili ora

11 settembre

Afterimage | Amazon Games App

Spelljammer: Pirates of Realmspace | GOG

Tower of Time | GOG

Subterrain: Mines of Titan | Amazon Games App

18 settembre

Residual | GOG

FATE: The Cursed King | GOG

25 settembre

Mystical Riddles: Ghostly Park Collector’s Edition | Legacy Games

Pixel Cafe | Amazon Games App

Potete iniziare a riscattare già da adesso i primi 3 giochi gratuiti facendo clic sui link presenti nell'elenco, assicurandovi naturalmente di effettuare il login con un account iscritto ad Amazon Prime, mentre per tutti gli altri giochi gratuiti dovrete attendere necessariamente i prossimi fine settimana.

Segnaliamo che non è ovviamente necessario effettuare alcun ulteriore acquisto aggiuntivo per aderire all'iniziativa di Prime Gaming, ma solo avere a disposizione un account sui relativi store — per quanto riguarda i titoli di questo weekend, si tratta di GOG e Epic Games Store.

Nel caso fossero ovviamente previste ulteriori aggiunte a sorpresa su Prime Gaming, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine, ma per il momento avete abbastanza titoli con cui ingannare abbondantemente l'attesa e iniziare a divertirvi nel fine settimana.

Dato che vi servirà comunque un account su Epic Games Store per riscattare Into The Breach, cogliamo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata alla nuova tripletta di giochi gratis disponibili.