Nintendo eShop ha dato ufficialmente il via ai Saldi Block-Buster, una nuova promozione dedicata prevalentemente ai titoli più importanti presenti sulle proprie console.
La maggior parte delle promozioni è legata ai videogiochi di terze parti, anche se è comunque possibile scoprire qualche piccola perla esclusiva per le console Nintendo, inclusi diversi titoli presenti su Switch 2 (trovate la console scontata su Amazon, a proposito).
Le offerte possono arrivare anche a sconti fino al 90%: abbiamo provato a selezionare per voi i migliori giochi in promozione su Nintendo eShop, che potete trovare qui di seguito.
Saldi Block-Buster su Nintendo eShop: migliori giochi in offerta
- Balatro a 12,59€ (anziché 13,99€)
- Batman: Arkham Knight a 9,99€ (anziché 24,99€)
- Celeste a 4,99€ (anziché 19,99€)
- Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€)
- Cuphead a 13,99€ (anziché 19,99€)
- Cult of the Lamb a 12,49€ (anziché 24,99€)
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 59,49€ (anziché 69,99€)
- Diablo III: Eternal Collection a 19,79€ (anziché 59,99€)
- Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set a 2,79€ (anziché 19,99€)
- GTA Trilogy: The Definitive Edition a 23,99€ (anziché 59,99€)
- Hogwarts Legacy a 11,99€ (anziché 59,99€)
- INSIDE a 1,99€ (anziché 19,99€)
- It Takes Two a 19,99€ (anziché 39,99€)
- Just Dance 2025 a 19,99€ (anziché 49,99€)
- LEGO Harry Potter Collection a 5,99€ (anziché 29,99€)
- LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 11,99€ (anziché 59,99€)
- Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 9,99€ (anziché 59,99€)
- Minecraft Dungeons Ultimate Edition a 19,99€ (anziché 39,99€)
- Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe a 19,59€ (anziché 69,99€)
- Nintendo Switch Sports a 29,99€ (anziché 39,99€)
- No Man's Sky: Nintendo Switch 2 Edition a 19,99€ (anziché 49,99€)
- Red Dead Redemption a 29,99€ (anziché 49,99€)
- Sid Meier's Civilization VII: Switch 2 Edition a 48,99€ (anziché 69,99€)
- Sonic X Shadow Generations (SW2) a 32,49€ (anziché 49,99€)
- Super Mario Maker 2 a 44,99€ (anziché 59,99€)
- The Legend of Zelda: Link's Awakening a 44,99€ (anziché 59,99€)
- The Witcher 3: Wild Hunt a 9,99€ (anziché 39,99€)
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4 a 37,49€ (anziché 49,99€)
- What Remains of Edith Finch a 4,99€ (anziché 19,99€)
La nostra come sempre deve essere considerata una selezione parziale: potete trovare tutti i giochi in offerta al seguente indirizzo, insieme a tutti i dettagli della promozione.
I Saldi Block-Buster di Nintendo eShop resteranno disponibili fino al 14 settembre: vi consigliamo dunque di affrettarvi per non lasciarvi sfuggire nessuna occasione.