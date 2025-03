CDKeys lancia lo Spring Festival: sconti su titoli imperdibili per tutte le piattaforme!

CDKeys ha dato ufficialmente il via al suo attesissimo Spring Festival, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. Per un periodo limitato, potrete approfittare di uno sconto aggiuntivo fino al 10% acquistando almeno due giochi dal catalogo selezionato. Un'occasione da cogliere al volo per ampliare la vostra libreria digitale con alcune delle uscite più attese del momento, il tutto a prezzi ancora più vantaggiosi. Attenzione però: l'offerta è limitata a un solo utilizzo per utente, quindi scegliete con cura i titoli da aggiungere al carrello!

Vedi le offerte su CDKeys

Spring Festival CDKeys, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti del momento spicca Ghost of Tsushima Director’s Cut per PC, disponibile a soli 33,59€, un prezzo eccezionale per vivere l’epica avventura del samurai Jin Sakai. Se amate i giochi di ruolo, non potete lasciarvi sfuggire Final Fantasy VII Rebirth con bonus preorder incluso, in vendita a 37,79€. Per gli amanti dell’azione multiplayer, Monster Hunter Wilds per Xbox è proposto a 55,19€, perfetto per affrontare epiche battute di caccia con gli amici.

Il bello del CDKeys Spring Festival è che non si limita a questi titoli: troverete decine di giochi per PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch, dai blockbuster ai titoli indie, con offerte che si adattano a ogni tipo di giocatore. E grazie al servizio di consegna immediata, riceverete i vostri codici in pochi secondi, pronti per essere attivati sulle piattaforme ufficiali come Steam, PlayStation Network, Xbox Live o Battle.net.

Le offerte del CDKeys Spring Festival sono attive solo per pochi giorni, quindi non perdete tempo! Visitate subito la pagina dedicata alla promozione, scegliete almeno due titoli e utilizzate il codice sconto per risparmiare fino al 10% in più sul totale. Un'occasione perfetta per chi desidera arricchire la propria collezione digitale con giochi scontati, senza rinunciare alla qualità e alla convenienza.

