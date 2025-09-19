Se sei appassionato di videogiochi impegnativi e vuoi mettere alla prova la tua abilità, il blundle Humbling Soulslike è l’occasione perfetta. Questo pacchetto unico ti permette di accedere a titoli avvincenti, stimolanti e ricchi di atmosfera, il tutto contribuendo a una causa benefica: la Starlight Children's Foundation. Paga almeno 16,64€ per ottenere 7 giochi, con un valore complessivo di 193,77€.

Bundle Humbling Soulslike, chi dovrebbe acquistarlo?

Con il bundle Humbling Soulslike puoi decidere tu quanto pagare per ottenere i giochi. Parte del ricavato va a sostenere la Starlight Children's Foundation, un’organizzazione no-profit fondata nel 1982 che si occupa di migliorare la vita dei bambini ricoverati in ospedale. I programmi includono fornire abbigliamento ospedaliero speciale, giochi e servizi di consegna a domicilio per rendere più sereni i piccoli pazienti.

Come funziona il bundle?

Il Humbling Soulslike Bundle offre flessibilità totale:

Paga quanto vuoi per ottenere i giochi base del pacchetto

Offri di più per sostenere maggiormente gli editori, Humble e le organizzazioni benefiche.

In questo modo, puoi scegliere quanto investire in base al tuo budget, contribuendo al tempo stesso a una buona causa. È un’opportunità unica di ottenere giochi di qualità e fare del bene contemporaneamente.

Il bundle Humbling Soulslike non è solo un pacchetto di giochi: è un’esperienza completa che combina intrattenimento e solidarietà. Ti mette alla prova con titoli stimolanti, ricchi di atmosfera e sfide impegnative, mentre aiuti a migliorare la vita di bambini in ospedale. Non perdere l’occasione di giocare, divertirti e fare del bene allo stesso tempo. Un acquisto, tante emozioni e un impatto positivo: questo è ciò che rende questa promozione a 16,64€ davvero speciale.

