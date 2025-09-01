Borderlands 4 è disponibile in preordine su Instant Gaming per PC a 52,99€ invece di 69,99€ con uno sconto del 24% mentre per Xbox Series X|S è disponibile a 61,89€ invece di 80€ con lo sconto del 23%. Vi catapulterete su Kairos nei panni di nuovi Cacciatori della Cripta, affrontando il tirannico Cronocustode in un mondo dominato dal caos. Il gioco offre azione dinamica con doppi salti, planate e schivate, oltre a un arsenale devastante di armi esplosive. Supporta la modalità cooperativa fino a 4 giocatori con livelli scalabili per un'esperienza sempre coinvolgente. L'uscita è prevista per il 12 settembre, e se il prezzo dovesse calare prima del lancio, riceverete automaticamente il rimborso della differenza.

Vedi offerta su Instant Gaming per PC

Vedi offerta su Instant Gaming per Xbox Series X|S

Borderlands 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Borderlands 4 è l'acquisto ideale per gli appassionati di sparatutto looter e per chi cerca un'esperienza di gioco adrenalinica e ricca di contenuti. Questo titolo vi conquisterà se amate l'azione frenetica, la caccia al tesoro digitale e la personalizzazione profonda del vostro personaggio. La possibilità di giocare fino a 4 persone in modalità cooperativa lo rende perfetto per gruppi di amici che vogliono condividere avventure epiche su un nuovo pianeta alieno.

Il gioco soddisfa le esigenze di chi desidera un'esperienza longeva e variegata, con milioni di armi da collezionare, abilità uniche da sbloccare e un vasto mondo aperto da esplorare. Gli amanti della serie Borderlands troveranno qui l'evoluzione naturale della formula che li ha conquistati, mentre i nuovi giocatori potranno immergersi in un universo ricco di umorismo nero e combattimenti spettacolari. Con il preordine al prezzo scontato, avrete la garanzia di ricevere uno dei titoli più attesi del 2025.

