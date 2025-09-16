Su Amazon trovate NBA 2K24 per PS5 in offerta a 7,90€ rispetto al prezzo originale di 9,71€, con uno sconto del 19%. Questa Amazon Edition vi offre contenuti esclusivi tra cui 5.000 Valuta Virtuale, pacchetti MyTEAM, potenziamenti per La mia CARRIERA e la rivoluzionaria tecnologia PROPlay che trasforma i filmati NBA reali in gameplay autentico. Un'occasione perfetta per tuffarvi nel mondo del basket virtuale!

Prodotto in caricamento

NBA 2K24 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

NBA 2K24 è l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di basket che desiderano vivere un'esperienza videoludica completa e autentica. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia PROPlay, che traduce i filmati reali NBA direttamente nel gameplay, questo titolo soddisfa le esigenze dei giocatori più esigenti che cercano realismo e immersione totale. L'edizione vi offre contenuti bonus esclusivi, inclusi 7.000 monete di valuta virtuale e pacchetti promo che arricchiscono l'esperienza di gioco fin dal primo avvio.

Questo gioco si rivolge sia ai veterani della serie che vogliono esplorare diverse epoche del basket attraverso La mia NBA, sia ai nuovi giocatori attratti dalle modalità "La mia CARRIERA e MyTEAM". Con la possibilità di personalizzare il vostro giocatore, costruire squadre leggendarie e rivivere momenti storici come l'era LeBron dal 2011, NBA 2K24 risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca longevità, varietà e un gameplay di altissimo livello con grafica fotorealistica.

A soli 7,90€ su Amazon, questa edizione di NBA 2K24 per PS5 rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di basket. Il prezzo ridotto del 19% e i contenuti bonus esclusivi rendono l'offerta ancora più vantaggiosa. Con la nuova tecnologia PROPlay e contenuti digitali per oltre 10.000 punti di valore inclusi, otterrete un'esperienza di gioco completa e coinvolgente a un prezzo eccezionale.

Vedi offerta su Amazon