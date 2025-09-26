Un nuovo modello di PlayStation 5 Pro sarebbe in arrivo in Europa, ma al momento nessuno sa davvero cosa lo distingua dalla versione già disponibile sul mercato. Secondo quanto riportato da Dealabs e ripreso da Insider Gaming, Sony avrebbe programmato il lancio di una console con il codice CFI-7121 per il prossimo 30 settembre 2025.

Una notizia che ha subito attirato l’attenzione della community, anche perché non ci sarebbero modifiche visibili a livello estetico, con la console destinata a mantenere il medesimo design già visto sul modello attuale. Quello che rende ancora più curioso il tutto è il fatto che il prezzo resterebbe invariato: il nuovo modello verrebbe commercializzato a 799,99 euro, lo stesso listino fissato per la PS5 Pro già in circolazione.

Allo stesso modo non cambierebbe la memoria interna, che rimarrebbe fissata a 2TB SSD. Insomma, da quanto trapelato non sembrano esserci variazioni né di prezzo né di caratteristiche tecniche note, motivo per cui la vera natura di questo refresh rimane avvolta nel mistero. L’ipotesi più concreta, almeno per ora, è che si possa trattare di un aggiornamento “silenzioso”, destinato a introdurre piccoli miglioramenti hardware difficili da notare all’occhio dell’utente medio.

Potrebbe trattarsi di una revisione mirata a rendere la console più efficiente dal punto di vista energetico, o di interventi sul sistema di raffreddamento, o ancora di una diversa disposizione interna dei componenti per facilitare la produzione e abbattere i costi. Nessuno di questi aspetti giustificherebbe una comunicazione in grande stile, ma spiegherebbe comunque l’introduzione di un nuovo SKU.

Questo tipo di scelta non sarebbe del tutto nuova per Sony, che già in passato ha immesso sul mercato versioni leggermente riviste della sua console senza modifiche sostanziali all’esperienza d’uso.

Lo stesso è accaduto di recente con un nuovo modello di PS5 Slim, che aveva però generato polemiche a causa della riduzione della memoria interna da 1TB a 850GB, mantenendo però lo stesso prezzo di listino. In questo caso, tuttavia, non ci sarebbe un taglio di storage, e il costo rimarrebbe identico. Proprio per questo motivo, la curiosità è alta e gli appassionati attendono di scoprire quali differenze concrete nasconda questo nuovo modello di PS5 Pro.

Senza un annuncio ufficiale da parte di Sony, bisognerà attendere il 30 settembre per i primi teardown e le inevitabili comparazioni tecniche, che potranno finalmente fare chiarezza.

Fino ad allora, l’attesa rimane alimentata da un misto di hype e scetticismo, con la sensazione che la nuova console possa rivelarsi un aggiornamento marginale piuttosto che una vera evoluzione.