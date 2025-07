Se siete appassionati di gaming in mobilità, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta imperdibile su Aliexpress: la console portatile ASUS ROG Ally è disponibile a soli 414,56€, applicando il coupon GDIT40 in fase di checkout. Il prezzo è già scontato a 454,56€, ma grazie al codice promozionale potete ottenere un ulteriore ribasso di 40€, rendendo questa proposta una delle più convenienti del momento.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

Questa console rappresenta una soluzione all'avanguardia per tutti coloro che desiderano unire portabilità e potenza di calcolo in un unico dispositivo. Dotata del sistema operativo Windows 11 Home, vi consente di accedere a tutte le vostre piattaforme di gioco preferite (Steam, Game Pass, Epic Games Store e molte altre), garantendo un'esperienza completa e versatile anche lontano da casa. All'occorrenza, può essere utilizzata come un vero e proprio PC portatile.

Le prestazioni elevate sono assicurate dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme, supportato da 16GB di RAM e da un velocissimo SSD PCIE da 512GB, espandibile tramite scheda SD. La compatibilità con le schede grafiche esterne permette inoltre di trasformare la ROG Ally in una macchina da gioco desktop a tutti gli effetti. Il supporto al WiFi 6E garantisce connessioni ultra-stabili, ideale per il gioco online e lo streaming.

Dal punto di vista del design, ROG Ally è ergonomica, leggera e dotata di doppia ventola per una dissipazione efficiente del calore. Questo consente lunghe sessioni di gioco senza surriscaldamenti, mantenendo sempre elevate le prestazioni. La ricarica rapida al 50% in soli 30 minuti è un ulteriore punto di forza, pensato per chi gioca spesso in movimento.

Se desiderate una console innovativa, potente e compatibile con il vostro ecosistema gaming, questa è l'occasione perfetta per portarvi a casa un dispositivo ROG unico a un prezzo incredibile.

